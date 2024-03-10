烏克蘭局勢｜教宗：烏克蘭要有勇氣「舉白旗」

教宗方濟各早前接受瑞士傳媒RSI訪問，部分內容上周六公開，他提及俄羅斯與烏克蘭已持續超過兩年的戰爭，指烏克蘭要有勇氣舉「白旗」(white flag)，談判結束這場戰爭。這是教宗在談論烏克蘭戰爭時首次用「白旗」字眼。

有關訪問將在3月20日一個文化節目中播放，路透社取得部分內容。主持人在訪問中稱，有人認為烏克蘭應該放棄，該國無能力抵抗俄羅斯軍隊；另有人則說，這樣做會令強者可名正言順侵略弱小國家。主持人問教宗對有關爭論的看法，並用了「白旗」一詞。教宗回答，他認為強者「能夠審視形勢，顧及人民，並且有勇氣舉白旗，以及談判。」他又補充，雙方的和談應由國際社會協助舉行。教宗並說，「談判一詞代表勇敢。當你被打敗，情況不樂觀，你要有勇氣去談判。」