烏克蘭局勢｜教宗：烏克蘭要有勇氣「舉白旗」

教宗方濟各早前接受瑞士傳媒RSI訪問，部分內容上周六公開，他提及俄羅斯與烏克蘭已持續超過兩年的戰爭，指烏克蘭要有勇氣舉「白旗」(white flag)，談判結束這場戰爭。這是教宗在談論烏克蘭戰爭時首次用「白旗」字眼。
有關訪問將在3月20日一個文化節目中播放，路透社取得部分內容。主持人在訪問中稱，有人認為烏克蘭應該放棄，該國無能力抵抗俄羅斯軍隊；另有人則說，這樣做會令強者可名正言順侵略弱小國家。主持人問教宗對有關爭論的看法，並用了「白旗」一詞。教宗回答，他認為強者「能夠審視形勢，顧及人民，並且有勇氣舉白旗，以及談判。」他又補充，雙方的和談應由國際社會協助舉行。教宗並說，「談判一詞代表勇敢。當你被打敗，情況不樂觀，你要有勇氣去談判。」
梵蒂岡教廷：只是選了採訪者用語
路透社稱，教宗過往也有呼籲各方談判，但相信這是教宗首次在談論烏克蘭戰爭時用「白旗」和「打敗」字眼。梵蒂岡教廷回應教宗有關言論時稱，他只是選用了採訪者當時的用語，以此表示結束戰爭及達成休戰，需要談判的勇氣。87歲的教宗去年曾派代表往烏克蘭、俄羅斯和美國斡旋，他曾說，有人對談判或感覺是恥辱，但有多少人會在這場戰爭中死亡。大家應及時談判，找一個國家可充當調停者，教宗提及土耳其是其中一個願意調停的國家。教宗說，「不要對談判感羞恥，以免情況惡化。」
剛巧土耳其總統埃爾多安上周五會晤到訪的烏克蘭總統澤連斯基，前者再次提出為俄烏主持和平峰會，以結束兩國的戰爭。澤連斯基稱，他希望和平，但不會放棄烏克蘭土地。他堅持俄羅斯軍隊要撤出烏克蘭全部土地，恢復烏國舊有邊境劃界。但俄羅斯拒絕應烏方有關要求而談判。澤連斯基暫未有回應教宗上述「白旗」講話。