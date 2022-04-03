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國際
2022-04-03 19:25:00

烏克蘭局勢｜斥普京戰爭罪犯 前聯合國檢察官促國際通緝

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普京

有聯合國戰爭罪行法庭前檢察官促請國際通緝普京。(路透社)

瑞士前司法部長、聯合國前戰爭罪行檢察官蓬特(Carla Del Ponte)稱，俄羅斯總統普京是戰爭罪犯，要為其在烏克蘭的行動負責，促請國際通緝他。

烏克蘭

遭俄軍狂轟的第二大城市哈爾科夫，遇難民眾被葬在亂葬崗，只有一個牌作標記。(美聯社)

震驚烏克蘭出現如南斯拉夫亂葬崗

蓬特曾是聯合國戰爭罪行法庭的檢察官，負責南斯拉夫和盧旺達戰爭罪行審訊。她接受瑞士報章《Le Temps》和《Blick》訪問，說尤其震驚在俄羅斯向烏克蘭發動的戰爭中，見到當地出現埋葬遇難民眾的亂葬崗，讓她想起前南斯拉夫戰爭中的慘況，「我希望不再見到亂葬崗，這些死者的親人甚至不知道他們已逝世，這不可接受」。

烏克蘭

蓬特認為普京要為俄軍的行動負責。(美聯社)

罪狀：襲擊平民滅村

蓬特指出，烏克蘭發生的其他戰爭罪行包括襲擊平民、摧毀平民建築物，甚至毀滅整條村莊。她指調查烏克蘭發生的戰爭罪行容易過南斯拉夫，因烏克蘭本身也提出國際調查。現任國際刑事法庭(ICC)首席檢察官卡里姆·汗上月曾到訪烏克蘭，蓬特說，若ICC發現戰爭罪行的證據，「你必須追查發命令的上層，直至找到決策者」，甚至可令普京為事件負責。

米洛舍維奇

前南斯拉夫總統米洛舍維奇被判戰爭罪成。(資料圖片)

米洛舍維奇受查時任塞爾維亞總統

她舉例說，當年調查前南斯拉夫總統米洛舍維奇時，他是塞爾維亞總統。米洛舍維奇被國際法庭判為戰犯，在克羅地亞、波斯尼亞及科索沃三場戰爭中犯下種族滅絕等罪行，蓬特說：「誰想到有一天他被審判？無人想到。」她強調，除了俄羅斯，烏克蘭部隊也應就涉嫌虐待部分俄羅斯戰俘接受戰爭罪行調查。

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