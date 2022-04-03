烏克蘭局勢｜斥普京戰爭罪犯 前聯合國檢察官促國際通緝

瑞士前司法部長、聯合國前戰爭罪行檢察官蓬特(Carla Del Ponte)稱，俄羅斯總統普京是戰爭罪犯，要為其在烏克蘭的行動負責，促請國際通緝他。

震驚烏克蘭出現如南斯拉夫亂葬崗 蓬特曾是聯合國戰爭罪行法庭的檢察官，負責南斯拉夫和盧旺達戰爭罪行審訊。她接受瑞士報章《Le Temps》和《Blick》訪問，說尤其震驚在俄羅斯向烏克蘭發動的戰爭中，見到當地出現埋葬遇難民眾的亂葬崗，讓她想起前南斯拉夫戰爭中的慘況，「我希望不再見到亂葬崗，這些死者的親人甚至不知道他們已逝世，這不可接受」。

罪狀：襲擊平民滅村 蓬特指出，烏克蘭發生的其他戰爭罪行包括襲擊平民、摧毀平民建築物，甚至毀滅整條村莊。她指調查烏克蘭發生的戰爭罪行容易過南斯拉夫，因烏克蘭本身也提出國際調查。現任國際刑事法庭(ICC)首席檢察官卡里姆·汗上月曾到訪烏克蘭，蓬特說，若ICC發現戰爭罪行的證據，「你必須追查發命令的上層，直至找到決策者」，甚至可令普京為事件負責。