烏克蘭局勢｜斯托爾滕貝格：烏克蘭終有一日加入北約

北大西洋公約組織(NATO)成員國外長在羅馬尼亞首都布加勒斯特舉行會議，會議重申未來讓烏克蘭成為會員國的承諾，又承諾會向烏克蘭提供更多武器。秘書長斯托爾滕貝格(Jens Stoltenberg)強調，被俄羅斯入侵的烏克蘭終有一日加入北約。俄羅斯安全委員會副主席、前總統梅德韋傑夫則譴責北約是「犯罪組織」，向烏克蘭「瘋狂分子」提供武器。

北約發表聲明，承諾會進一步支援烏克蘭，捍衛其主權及領土完整，亦會協助烏克蘭修復能源基建。聲明亦再次確認北約在2008年峰會的決定，即最終會讓烏克蘭加入成為北約成員國。

斯托爾滕貝格表示，被俄羅斯入侵的烏克蘭終有一日加入北約，俄羅斯無法阻止北約擴張，繼北馬其頓及黑山最近加入後，俄羅斯總統普京會很快見到芬蘭及瑞典成為北約成員國。他說，普京不能否決主權國家作出對俄羅斯沒有威脅的主權決定，認為普京懼怕的是對他構成主要威脅的民主及自由。 他強調，北約需要團結，向烏克蘭提供軍事、人道及財政支持，阻止普京取勝。北約外長又發表聲明，承諾在戰事結束後協助烏克蘭重建。