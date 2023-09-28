烏克蘭局勢｜斯洛伐克選舉親俄反對派民調領先　或將影響北約團結

烏克蘭繼波蘭之後，或許再失去另一堅定盟友的支持。鄰國的斯洛伐克將在4年來進行第5次的大選，而當中前總理的費科（Robert Fico）目前在民調中領先，這位前總理一直批評烏克蘭是「納粹」及「法西斯」同時反對向烏克蘭提供武器。

斯洛伐克作為烏克蘭的鄰國，與波蘭一樣是烏克蘭其中一個重要的盟友，也是第一個向烏克蘭提供乃空系統的國家，同時亦接收了數以萬計的烏克蘭難民。不過，斯洛伐克的政局出現變化，當地將進行4年內的第5次大選，而前總理的費科及其政黨目前在民調領先。曾在斯洛伐克擔任超過10年總理的費科，是當地的親俄領袖，他並不掩飾自己的親俄立場，以及批評烏克蘭是「納粹」及「法西斯」。