烏克蘭局勢｜斯洛伐克選舉親俄反對派民調領先　或將影響北約團結

烏克蘭繼波蘭之後，或許再失去另一堅定盟友的支持。鄰國的斯洛伐克將在4年來進行第5次的大選，而當中前總理的費科（Robert Fico）目前在民調中領先，這位前總理一直批評烏克蘭是「納粹」及「法西斯」同時反對向烏克蘭提供武器。
斯洛伐克作為烏克蘭的鄰國，與波蘭一樣是烏克蘭其中一個重要的盟友，也是第一個向烏克蘭提供乃空系統的國家，同時亦接收了數以萬計的烏克蘭難民。不過，斯洛伐克的政局出現變化，當地將進行4年內的第5次大選，而前總理的費科及其政黨目前在民調領先。曾在斯洛伐克擔任超過10年總理的費科，是當地的親俄領袖，他並不掩飾自己的親俄立場，以及批評烏克蘭是「納粹」及「法西斯」。
表明當選不會再援烏
費科一直呼籲斯洛伐克政府應該停止向烏克蘭提供武器，而他亦表明一旦再度當選「不會提供下一輪彈藥」。同時反對烏克蘭加入北約。斯洛伐克的一位學者表示：「他（費科）與他的盟友爭議着，我們不應向烏克蘭提供武器，因為這會讓戰爭繼續下去。他們說『我們停止提供武器就會有和平。』因為如果我們不提供武器，衝突會好快結束。所以他們不是支持和平，而是支持俄羅斯。」
費科在2006至2010年，以及2012至2018年間擔任過斯洛伐克的總理。直至2018年3月他被迫辭職，原因是當地一位記者被殺，引發大規模的示威，而該位記者過去揭露了費科及其黨友涉及貪腐。