烏克蘭局勢｜日本丸龜製麵停止在俄業務 加盟店卻擅自改名繼續經營

日本丸龜製麵已停止在俄羅斯的業務，但據報加盟店違規繼續開業。(資料圖片)

俄羅斯入侵烏克蘭後，經營丸龜製麵連鎖店的日本TORIDOLL Holdings公司已關閉在俄分店，但俄羅斯部分加盟店業者卻擅自繼續營業，凸顯外資在俄羅斯營商的侵權風險。

日本《產經新聞》報道，TORIDOLL Holdings公司決定關閉在俄羅斯的丸龜製麵烏冬店，但當地的丸龜製麵還在營業，把公司名稱改為MARU(丸)，菜色和服務跟丸龜製麵相同。

報道引述TORIDOLL Holdings公司表示，不承認類似的名稱和服務持續在俄羅斯被利用。一般認為，這可能是之前與TORIDOLL Holdings公司簽加盟合約的俄羅斯企業未經許可下這樣做。

據報麥當勞亦「中伏」

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭後，許多外國企業表明退出俄羅斯市場或停止在當地營業。但俄媒報道，宣布在俄羅斯停業的麥當勞，直營店已關閉，但佔整體20%的加盟店，部分店舖仍然營業。

丸龜製麵於2013年在莫斯科開第一間店，因價廉物美、服務好，頗受歡迎。在俄羅斯侵略烏克蘭前，丸龜製麵在莫斯科有7間分店。加盟店須支付權利金給TORIDOLL Holdings公司以取得公司註冊名稱的使用權，以及獲商品供應。

TORIDOLL Holdings公司於3月上旬與在俄羅斯的加盟企業磋商，最後決定3月底所有店舖結束營業。但到4月，在莫斯科商業設施的店舖名稱被改為「MARU」，繼續開店，菜色和原來的丸龜製麵相同。菜單上的「丸龜製麵」字樣被塗黑，但店內裝修還可見到「丸龜製麵」商標。