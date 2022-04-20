烏克蘭局勢｜日本列車改烏克蘭國旗藍黃色 向烏國鐵路員戰火下堅持載送難民致敬

日本香川縣高松琴平電氣鐵路公司，眼見烏克蘭國營鐵路不畏戰火，堅持將避難民眾送往安全地區及將物資送往各地，深受感動，將旗下一列車的塗裝改為烏克蘭國旗的藍黃色，向該國鐵路從業員致敬。

這以烏克蘭國旗藍黃配色作為外觀塗裝的列車，車身上方以英文寫著「致為保護民眾生命而工作的烏克蘭鐵路從業員，我們與你同在」。

該鐵路公司本月18日在Twitter發文表示，烏克蘭國營鐵路在國家遭受激烈攻擊、許多職員不幸殉職之際，依然堅持將避難民眾送往安全地區，也持續協助運送物資到各地。

同樣身為鐵路公司的他們，為了向烏克蘭鐵路從業員表達同在之意，將琴平線列車上半部改為藍色、變成上藍下黃的烏克蘭國旗配色，從本月19日開始行駛，往返高松市高松築港車站及琴平町琴平車站。

預計列車行駛至11月中

日本放送協會(NHK)報道，這列車原本的塗裝是上白下黃，鐵路公司將其中兩節車廂的上半部改為藍色，並在車廂旁邊上方寫上We stand with you等英文。

一名女乘客說，這種表現出反戰意圖的做法很好，「地方鐵路公司有這樣的做法，令人驚訝」。

高松琴平電氣鐵路地區開發本部人員今井恭子說，對烏克蘭許多鐵路從業員投入運送難民及必要物資的行為深受感動，「我們希望(國旗色塗裝)能成為讓大家思考烏克蘭現狀及有關和平的契機」。

列車預計行駛至今年11月中旬，鐵路公司亦在車站設置捐款箱，所得款項將捐贈給位於東京的烏克蘭駐日大使館。