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國際
2023-10-06 17:18:22

烏克蘭局勢｜日本國會議員自行訪俄　回國被所屬政黨開除

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日本國會議員鈴木宗男。(NHK新聞截圖)

日本國會議員鈴木宗男。(NHK新聞截圖)

日本國會議員鈴木宗男，月初率團出訪俄羅斯在日本政界引起軒然大波。日本媒體報道，鈴木所屬的日本維新會，將會向鈴木作出開除的處分。

日本維新會的參議院議員鈴木宗男，在本月1日出訪俄羅斯，並與俄羅斯副外長魯登科（Andrei Rudenko）會面。鈴木所屬的日本維新會在之前表示，該黨議員出國需要獲得黨內的批准，而鈴木出發前未有向黨內提出，該黨已表示會對鈴木作出處分。日本《產經新聞》今日（6日）就報道，維新會的紀律委員會已決定對鈴木作出「開除」的處分，並會在下周二（10日）正式決定。

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鈴木宗男與俄羅斯副外長魯登科會面。(鈴木宗男網誌圖片)

鈴木宗男與俄羅斯副外長魯登科會面。(鈴木宗男網誌圖片)

鈴木作為維新會在參議院的副代表，他早前出訪俄羅斯時曾表示，希望到訪俄羅斯了解俄方的想法，又指不能忽視俄羅斯的意見。事件引起日本國內的爭議，原因是日本一直支持烏克蘭並且向烏軍提供支援及接收難民等，故鈴木此舉在日本遭受各方的抨擊。而維新會作為眾議院第3及參議院第4大黨，雖然並非執政黨，但部份取態與執政的自民黨接近。

日政府稱外遊警告適用於議員

日本內閣官房長官松野博一在日前記者會上回應時，亦表示日本在俄羅斯入侵烏克蘭後，已對俄羅斯發出外遊警告，呼籲公民不要前往俄羅斯，而有關呼籲對國會議員亦適用。雖然鈴木表示在2日已向維新會補上外遊的通告，但維新會表明會向鈴木作出處分。而鈴木在周四（5日）已經返回日本。

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