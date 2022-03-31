烏克蘭局勢︱日本外交藍皮書 再將北方四島列被俄「非法佔領」

日本的2022年外交藍皮書，今日(31日)公布，當中有關於北方四島的描述，稱為「日本固有領土，現在被俄羅斯非法佔據」。這是自2003年後，再次稱俄羅斯「非法佔據」，也是自2011年後，再次稱之為「日本固有領土」。

俄羅斯早前，因應日本跟隨歐美對俄羅斯採取經濟制裁，故俄羅斯中止與日本商討多年的和平條約談判，並且頻繁在與日本有領土爭議的北方四島進行軍事活動，並且由總統普京親自簽署法令，容許北方四島經濟特區化，事件惹起日方的不滿。

而日本也因應俄羅斯的行動，而對於北方四島的陳述作出改變。過去日本因為與俄羅斯商討和平合約，一度收起對俄的強硬立場及措詞，其中不再稱北方四島為「固有領土」以及指控俄羅斯「非法佔領」。然而在俄羅斯的行動後，日本再次措取強硬的措詞。然而在俄羅斯對烏克蘭入侵後，兩國的關係亦見緊張。近期，俄羅斯頻繁派出艦艇圍繞着日本北海道進出。

俄偵察艦出現日韓之間水域

日本防衛省又公布，在3月29日下午2時左右，在長崎縣對馬島東北以東的60公里水域，發現一艘俄羅斯的偵察艦往西南方前進。日本海上自衛隊派出P-1海上巡邏機以及從長崎佐世保海軍機地派出掃雷艦監視行蹤。而在3月20日亦曾有一艘偵察艦在日本對馬海峽往日本海方向航行。