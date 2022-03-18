烏克蘭局勢︱日本政府呼籲參與義勇軍男子立即撤離

日本政府早前要求烏克蘭駐日領事館，停止在日本招募義勇軍之後，根據土耳其的傳媒報道，仍有日本人前赴烏克蘭參軍，日本政府今日(18日)呼籲，在烏克蘭參加義勇軍的男子，盡快撤出烏克蘭。

日本政府早前以國家不建議國民前赴烏克蘭為由，要求烏克蘭停止招募日本人當義勇軍。而當時烏克蘭稱已招募了約70人，當中更有50人是前日本自衞隊成員。雖然日本義勇軍最終在國家阻撓下未有成行，但據報不少參與的人士，都對俄羅斯感到不滿。

美國有線新聞網絡（CNN）的土耳其網站卻在周四(17日)報道，有一名日本男性抵達烏克蘭西面的利沃夫，準備參與烏克蘭志願軍。男子稱在看到女性及兒童在戰爭中遇難後，決心加入參戰，並計劃到烏克蘭南部協助。而男子未有公開自己的國籍及名字。

自稱曾在其他國家服役

男子又用英文向記者指，自己本身也在其他國家的軍隊擔任過相關的工作。男子又指，自己最初是希望去協助烏克蘭難民，不過在看過澤連斯基的呼籲而決定參軍。雖然家人反對，但男子表示自己會無事歸來。

日本內閣官房長官松野博一今日出席記者會時，被問到有關「日本人義勇兵」的報道，松野指國家已呼籲國民盡快撤出烏克蘭。對於有沒有與男子接觸，松野表示不會就報道作評論。