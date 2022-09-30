烏克蘭局勢｜普京今日簽署條約兼併烏4區　澤連斯基矢言恢復領土完整

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事踏入第8個月。俄羅斯克里姆林宮今日將舉行簽署協議儀式，將有關4個佔領的扎波羅熱、赫爾松、盧甘斯克和頓涅茨克地區併入俄羅斯，普京屆時亦會在儀式上發表講話。烏克蘭及歐美多國表明不會承認。

這次兼併的土地，相當於烏克蘭國土面積15%，操作方式尤如2014年俄羅斯兼併克里米亞的翻版。烏克蘭和美國等西方國家，指公投非法，表明不會承認。

普京簽署儀式將在當地時間下午3時(香港時間晚上8時)舉行，普京屆時將會發表講話，以及與4個佔領區的親俄領袖會面。

澤連斯基指烏將恢復領土完整

烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelensky)警告，將嚴厲應對俄方做法，重申公投是毫無價值，亦不會改變現實，烏克蘭將會恢復領土完整。

美國總統拜登表明，美國永遠不會承認俄羅斯對烏克蘭主權領土的主張，認為俄羅斯為了追求帝國野心而對烏克蘭的攻擊，是公然違反聯合國憲章，以及主權和領土完整的基本原則，親俄勢力在烏克蘭地區舉行的公投是騙局，結果是在莫斯科製造出來。

歐盟執委會也提出新一輪方案制裁俄國，包括為俄國石油價格設定上限，以及對價值70億歐元的俄國產品實施出口禁令。

聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)批評，任何將烏克蘭4個地區併入俄羅斯的決定，都不具法律價值，應受譴責，會令局勢危險升級、損害和平，稱俄羅斯有責任維持聯合國憲章。