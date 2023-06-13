烏克蘭局勢｜普京促傷兵康復後繼續服役　自己搬櫈被讚親和(有片)

俄羅斯總統普京在周一國慶日，到國防部一所軍事醫院，向俄烏戰爭傷兵頒發獎章，普京形容受傷的俄軍經過戰火洗禮，是國家需要的人才，敦促士兵康復後繼續服兵役，並呼籲國民團結渡過艱難時刻，

普京與國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)到莫斯科中央國防部醫院，探訪在烏克蘭軍事行動中受傷的俄軍，並向部分士兵頒發奬章。普京強調有責任鞏固國家及保護頓巴斯地區人民，形容受傷的俄軍經過戰火洗禮，是國家需要的人才，敦促士兵康復後繼續服兵役。

網上有影片顯示，普京在場內自行到一旁搬來一張椅子到傷兵中間，又著傷兵靠近而坐，並交談。普京的舉動獲不少俄國網民稱讚親和及無架子。