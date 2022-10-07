烏克蘭局勢｜普京修訂部分人動員令　2俄人逃避兵役抵美尋求庇護

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，俄羅斯總統普京上月21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，在全國引發多次示威並爆「逃難潮」， 俄羅斯總統普京簽署命令，修訂部分人的局部動員令，部分類別人士可以延遲被徵召。另外，有2名俄羅斯人抵達美國尋求庇護。

俄羅斯克里姆林宮消息指，總統普京簽署命令，修訂部分人的局部動員令，讓正在就學的研究生、住院醫生，以及部分類別的學生，可以延遲被徵召，有關命令已經正式公布。

普京上月21日簽署局部動員令，徵召30萬預備役軍人，是二戰來首次。俄羅斯國防部長紹伊古日前表示，目前已有20多萬名徵召人員抵達俄羅斯武裝部隊。有報道指，在宣布局部動員令後的近兩個星期以來，引發的示威已有逾2,000人被捕；有逾70萬俄羅斯人出境。亦有報道指，俄羅斯供應予新徵召的軍人裝備不足，更傳出連食物亦不夠，要自購或由士兵家屬送予食物。