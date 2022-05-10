烏克蘭局勢｜普京喉舌罕見承認俄軍陷苦戰 與烏軍形成「一對一」局面

俄軍閃電奪取烏克蘭首都基輔失敗後，總統普京出兵烏克蘭目標改為「解放」烏東地區頓巴斯，被指圖吞佔親俄分離分子控制的盧甘斯克和頓涅茨克在內等州份。不過，俄軍近日在烏東戰事的進展緩慢，俄官媒戰地記者、總統普京喉舌 Aleksandr Sladkov昨深夜在網上罕有地承認俄軍在烏東陷苦戰，更稱俄軍與烏軍形成「一對一」局面，未佔優勢。有美國官員聲稱，有俄軍將領拒服從命令。

斥俄軍不夠果斷

Sladkov是俄羅斯第一頻道(Russia-1 TV channel)記者，過往曾隨俄羅斯軍隊前往戰場作為軍方宣傳機器，他在新上載的片段中指俄軍「令人丟臉地不夠果斷」，未能將烏軍逐出烏東，而俄軍應該是「常勝將軍」。英國《每日郵報》稱，Sladkov在片中斥責烏軍是卑鄙的傢伙，要為頓涅茨克Leninskiy地區遭炮擊、造成一名婦人和16歲少年死亡負責。他問：「你知道這為何會發生嗎？」然後說：「我們不能將烏軍逐出頓涅茨克市，我們未能驅走他們。我不知道原因，我們不應批評，但……我們正處於一對一的戰鬥，他們的村莊、據點……單對單。」Sladkov指，烏軍不斷前來，俄軍未能包圍烏軍，又稱明白要說出俄軍陷苦戰不是易事，但必須有人說出來。他又說漏嘴稱這是一場戰爭，其後才改稱普京所謂的「特別軍事行動」，「我們的士氣未見低落……即使有人說我們在這場戰爭中不夠果斷……唔……特別軍事行動。令人丟臉地不夠果斷」。