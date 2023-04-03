烏克蘭局勢︱「普京大廚」升俄國旗　稱已奪取巴赫穆特

華格納集團的創辦人，有「普京大廚」之稱的普里戈津（Yevgeny Prigozhin），在社交媒體上發布影片，於烏克蘭戰況激烈的巴赫穆特的市政大樓，舉起俄羅斯國旗，稱巴赫穆特已經「法律上」由俄羅斯控制。然而他亦承認烏克蘭仍在市內的西部抵抗中。

普里戈津發放一條片段，展示一面自稱俄羅斯的旗幟，不過由於是夜視拍攝，影片只有綠色與黑色。他在影片稱巴赫穆特已經「法律上」由俄羅斯控制。不過，普里戈津亦指烏軍仍在西區作出頑抗。