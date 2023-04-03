烏克蘭局勢︱「普京大廚」升俄國旗　稱已奪取巴赫穆特

華格納集團的創辦人，有「普京大廚」之稱的普里戈津（Yevgeny Prigozhin），在社交媒體上發布影片，於烏克蘭戰況激烈的巴赫穆特的市政大樓，舉起俄羅斯國旗，稱巴赫穆特已經「法律上」由俄羅斯控制。然而他亦承認烏克蘭仍在市內的西部抵抗中。
普里戈津發放一條片段，展示一面自稱俄羅斯的旗幟，不過由於是夜視拍攝，影片只有綠色與黑色。他在影片稱巴赫穆特已經「法律上」由俄羅斯控制。不過，普里戈津亦指烏軍仍在西區作出頑抗。
‼️🇷🇺🇺🇦Prigozhin: Legally, Bakhmut has been taken, they hoisted a flag in memory of Vladlen Tatarsky at the administration pic.twitter.com/xtS5jv51eB— Тоби айоделе -Tboy🇷🇺 🇳🇬 (@TobiAyodele) April 2, 2023
烏軍否認巴赫穆特失守
烏軍就指這不過是普里戈津的噱頭，否認該市落入俄羅斯手上：「敵人未有停止對巴赫穆特的進攻，然而烏克蘭的守軍仍堅守這個城市，擊退了無數入侵的敵人。」
美國的戰爭研究所在周日（2日）分析，指烏克蘭仍佔據巴赫穆特大多數的地方，而俄羅斯則仍試圖在南部及東部包圍這個城市。而該市的市政大樓位於俄羅斯控制的東部地區。雖然不少的分析都認為巴赫穆特是一個戰略價值低的地方，但俄羅斯與烏克蘭仍在該處激戰，並指俄羅斯已在該市消耗了龐大的兵力。
🇷🇺🇺🇦 Footage of the night hoisting of the Russian flag on the administration building in Artyomovsk— Тоби айоделе -Tboy🇷🇺 🇳🇬 (@TobiAyodele) April 2, 2023
A bonus is the story of the head of Wagner PMC Yevgeny Prigozhin about a night walk along Bakhmut and a meeting with Zelensky. pic.twitter.com/3WPHUgKTLb