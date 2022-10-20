熱門搜尋:
C觀點 疫苗通行證要求 日本自由行 MIAMI QUAY 紅黃碼 樓市 消委會 姜濤 周顯
返回
國際
2022-10-20 11:15:00

烏克蘭局勢｜普京宣布在併俄4區實施戒嚴　烏四成供電設施受破壞須限電(有片)

分享：

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，在烏克蘭軍方在南部赫爾松地區的反攻取得進展之際，戰事近日升級，俄軍發射無人機在烏克蘭境內多處轟炸，烏克蘭能源部表示，全國有四成供電設施受嚴重破壞，在戰火下復修有一定難度，宣布當地星期四朝七晚十全國限電。俄羅斯國防部指，針對烏克蘭的軍事、能源設施發動的新一波攻擊，全部命中所有指定目標。俄羅斯總統普京宣布在4個早前併入俄羅斯的地區，實施戒嚴令，星期四(20)生效。

普京宣布在併俄4區實施戒嚴，烏四成供電設施受破壞須限電。(資料圖片)

普京宣布在併俄4區實施戒嚴，烏四成供電設施受破壞須限電。(資料圖片)

普京表示，基輔政權拒絕承認四個地區居民的選擇，並拒絕任何談判的提議，又指責烏克蘭使用恐怖手段，派遣破壞組織進入俄國領土，破壞重要設施，安排暗殺地方政府機關的代表。他簽署法令宣布在4個早前併入俄羅斯的地區，包括盧甘斯克(Lugansk)、頓涅茨克(Donetsk)、赫爾松(Kherson)及扎波羅熱(Zaporizhzhia)，實施戒嚴令，星期四生效。

俄羅斯在赫爾松扶植的政府預期，烏軍很快會發動攻擊，計劃撤離約5萬平民。俄羅斯在赫爾松地區任命的官員薩爾多表示，向第聶伯河左岸轉移平民的行動，第一日共有逾7,000名居民離開原居地。

在赫爾松，有居民指收到俄羅斯發出的短訊，指烏克蘭部隊可能發動空襲。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)指控俄國試圖恫嚇赫爾松人，強調烏軍不會向烏克蘭城市開火，反而是俄軍不斷炮擊赫爾松不同地點，以坦克、火箭炮轟炸房屋、商店及辦公室等，造成平民傷亡。

火箭擊中基輔能源設施。(Twitter) 懷疑俄方使用燃燒彈，炮彈如煙花般降落在民居和街道上。(Twitter)

基輔周四起朝710全國限電

俄羅斯國防部指，針對烏克蘭的軍事、能源設施發動的新一波攻擊，全部命中所有指定目標。烏克蘭首都基輔市中心當地星期三下午傳出爆炸聲，基輔市長表示，防空系統擊落幾枚俄羅斯火箭，呼籲居民留在避難所。網上影片見有火箭擊中基輔能源設施，亦有懷疑俄方使用燃燒彈攻擊基輔，炮彈如煙花般降落在民居和街道上。

烏克蘭能源部表示，全國有四成供電設施受嚴重破壞，在戰火下復修有一定難度，宣布當地星期四朝710全國限電。總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)呼籲居民減少不必要用電，強調會加緊搶修，亦會加強保護基礎設施。

隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受