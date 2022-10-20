烏克蘭局勢｜普京宣布在併俄4區實施戒嚴　烏四成供電設施受破壞須限電(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續近8個月，在烏克蘭軍方在南部赫爾松地區的反攻取得進展之際，戰事近日升級，俄軍發射無人機在烏克蘭境內多處轟炸，烏克蘭能源部表示，全國有四成供電設施受嚴重破壞，在戰火下復修有一定難度，宣布當地星期四朝七晚十全國限電。俄羅斯國防部指，針對烏克蘭的軍事、能源設施發動的新一波攻擊，全部命中所有指定目標。俄羅斯總統普京宣布在4個早前併入俄羅斯的地區，實施戒嚴令，星期四(20日)生效。

普京表示，基輔政權拒絕承認四個地區居民的選擇，並拒絕任何談判的提議，又指責烏克蘭使用恐怖手段，派遣破壞組織進入俄國領土，破壞重要設施，安排暗殺地方政府機關的代表。他簽署法令宣布在4個早前併入俄羅斯的地區，包括盧甘斯克(Lugansk)、頓涅茨克(Donetsk)、赫爾松(Kherson)及扎波羅熱(Zaporizhzhia)，實施戒嚴令，星期四生效。

俄羅斯在赫爾松扶植的政府預期，烏軍很快會發動攻擊，計劃撤離約5萬平民。俄羅斯在赫爾松地區任命的官員薩爾多表示，向第聶伯河左岸轉移平民的行動，第一日共有逾7,000名居民離開原居地。

在赫爾松，有居民指收到俄羅斯發出的短訊，指烏克蘭部隊可能發動空襲。烏克蘭總統幕僚長葉爾馬克(Andriy Yermak)指控俄國試圖恫嚇赫爾松人，強調烏軍不會向烏克蘭城市開火，反而是俄軍不斷炮擊赫爾松不同地點，以坦克、火箭炮轟炸房屋、商店及辦公室等，造成平民傷亡。