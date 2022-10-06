烏克蘭局勢｜普京將扎波羅熱核電廠納入俄資產　烏方批評荒謬

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月。俄羅斯吞併烏克蘭4地後，總統普京宣布，接管烏克蘭的扎波羅熱核電廠(Zaporizhzhia Nuclear Power Plant)。烏克蘭批評俄羅斯非法接管核電廠，做法荒謬。烏克蘭國家核電公司公司負責人科廷強調仍由他管理核電廠，敦促員工不要和俄方簽署任何文件。

普京簽署命令，批准烏克蘭東部頓涅茨克(Donetsk)、盧甘斯克(Luhansk)，以及南部扎波羅熱(Zaporizhzhia)和赫爾松(Kherson)4個地區作為聯邦主體加入俄羅斯的4項條約，並任命4個地區的親俄領袖為代理領導人或臨時代理州長，直至選出新領導人為止，意味俄羅斯完成吞併烏克蘭4個地區的所有法律程序。普京又簽署行政命令，授權國營核電公司成立的股份公司，從烏克蘭國家核電公司接管扎波羅熱核電廠。

核電公司負責人促員工勿簽署任何文件

烏克蘭國家核電公司回應指，俄方成立新營運公司的決定無法律效力，核電廠會繼續按照烏方法例，在烏方電力系統中運作。核電公司負責人科廷Petro Kotin亦在社交平台發放片段，強調仍由他管理核電廠，敦促員工不要和俄方簽署任何文件。

烏克蘭指俄羅斯非法接管核電廠，做法荒謬，呼籲西方制裁俄羅斯的國營核電企業，以及要求所有國家限制同俄羅斯的民用核能合作。

國際原子能機(IAEA)構早前發表聲明，指總幹事格羅西會在未來幾日內到訪烏克蘭和俄羅斯，繼續磋商在扎波羅熱核電廠周圍設立核安全保護區。