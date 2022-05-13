烏克蘭局勢｜普京批西方制裁引發饑荒　犧牲其他地區維持霸權地位

俄羅斯因為入侵烏克蘭，引發西方多國對俄羅斯實施制裁。俄羅斯總統普京表示，西方因俄烏衝突對俄羅斯實施近代史上最嚴厲的制裁，引發一場全球經濟危機和毀滅性的通脹浪潮，同時也會在一些世界上最貧窮的國際引發饑荒。

普京在出席政府經濟會議時指，西方因俄烏衝突對俄羅斯實施近代史上最嚴厲的制裁，引發一場全球經濟危機和毀滅性的通脹浪潮，不僅將對歐盟造成衝擊，同時也會在一些世界上最貧窮的國際引發饑荒，這完全歸咎於西方精英，並指西方國家準備犧牲世界其他地區，維持全球霸權地位。

普京：今年小麥有望獲得破紀錄的收成。(資料圖片)

普京：今年小麥有望獲得破紀錄的收成

普京強調，俄羅斯得益於近年的宏觀經濟政策，以及加強經濟主權、技術和糧食安全的系統性決定，有信心應對外部挑戰，今年小麥有望獲得破紀錄的收成。通脹也逐漸放緩，在外貿順差背景下，盧布匯率也處於強勢。

俄羅斯經濟部預計，俄國在西方制裁下，今年GDP將收縮12%以上，將是自1991年蘇聯解體以來，最大的跌幅，通脹水平可能創1999年以來的新高。

自俄羅斯入侵烏克蘭，嚴重影響烏克蘭這個世界第四大糧食出口國的出口。烏克蘭當局指，俄軍入侵至今，竊取數千噸糧食，部分已運到中東國家，包括敘利亞，主要船運港口敖德薩(Odesa)亦遭封鎖，令烏克蘭糧食無法出口。