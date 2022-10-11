烏克蘭局勢｜普京承認打擊烏設施報復　澤連斯基：烏克蘭不會被嚇倒(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，近月俄羅斯戰況接連失利，烏克蘭收復近1,200平方公里土地，克里米亞刻赤大橋爆炸後導致俄方以導彈攻擊，戰事升級。烏克蘭多個城巿，包括首都基輔被導彈攻擊，增至14死、64人傷。俄羅斯總統普京證實使用遠程導彈襲擊烏克蘭報復，並警告如果俄方再受恐襲，定必嚴厲反擊；烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)批評俄羅斯同時向烏克蘭多個城市發動導彈襲擊，是恐怖分子的典型策略；國際社會譴責俄羅斯向烏克蘭發動大規模空襲。

俄羅斯總統普京與國家安全委員會成員舉行視像會議，指周一(10日)上午經國防部建議，對烏克蘭能源、軍事和通訊設施，從海陸空發射遠程導彈襲擊，以報復克里米亞大橋被炸毀。他形容烏克蘭的行徑等同國際恐怖組織，不可能置之不理，警告烏克蘭若繼續對俄羅斯發動恐襲，俄羅斯將作出強硬且威脅程度相等的回應。

烏克蘭當局指，俄方的空襲導致70個基建設施損毀，軍方就指俄軍共發射84枚巡航導彈及出動24架無人機，烏方擊落其中56枚。

俄羅斯前總統、聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫在社交平台發文，指烏克蘭今後將面臨更多打擊。梅德韋傑夫指一個包含納粹政治因素的烏克蘭政權，將對俄羅斯構成持續、直接及明確威脅，俄羅斯未來的行動目標是徹底瓦解烏克蘭政權，以保護俄羅斯人民及國家邊界。

澤連斯基，發放晚上在基輔街頭拍攝的片段。他親自到訪被俄軍導彈擊中地點，指俄羅斯同時向烏克蘭多個城市發動導彈襲擊，是恐怖分子的典型策略，而俄軍真正的襲擊目標是能源設施，其次是殺害平民，認為俄方選擇這樣的時間和地點施襲，是想造成更大傷亡，但強調烏克蘭不但不會被嚇倒，而且會變得更加團結。

拜登承諾供烏先進防空系統

美國總統拜登與連斯基通電話，譴責俄羅斯以導彈襲擊烏克蘭，造成平民傷亡，承諾會向烏克蘭提供防衛所須的支援，包括先進的防空系統，並將繼續聯同盟友要俄羅斯為侵略付出代價，追究普京及俄羅斯的戰爭罪行責任。拜登又發聲明，批評俄軍摧毀沒有軍事目的的目標，再次顯示俄羅斯總統普京發動的非法戰爭極為殘暴，今次襲擊只會進一步加強美國與烏克蘭人民站在一起的承諾。

德國外交部表示，德國駐基輔領事館所在樓宇被導彈擊中，由於自俄烏戰事爆發後已騰空設施，空襲時並無職員在領事館內。德國決定數日內向烏克蘭提供4套防空系統，國防部長蘭布雷希特表示，俄方攻擊基輔等多個城市，顯示有需要向烏克蘭加快提供防空系統。

另外，法國總統馬克龍對局勢表示極度關注。英國首相卓慧思指，俄羅斯的行動反映普京愈來愈絕望，是烏克蘭成功的標誌，英國支持烏克蘭的決心，不會被普京破壞性的行為削弱。 歐盟委員會主席馮德萊恩指，事件再次向世界展示俄羅斯的恐怖及殘暴。



