烏克蘭局勢｜普京承諾無限量財政支持軍方　國防部倡將兵力增至150萬人

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續10個月、滿300日。俄羅斯總統普京承諾向軍方提供無限量的財政支持，包括武器裝備，務求結束烏克蘭的戰事。國防部長紹伊古(Sergei Shoigu)指，有需要將武裝力量總兵力提高至150萬人，以完成俄羅斯軍事安全保衛任務。

普京在國防部擴大會議上致辭時表示，在烏克蘭發生的衝突是一場悲劇，這並非俄方政策導致，而是第三方政策的結果。他說，軍方需要在烏克蘭的挫折中得到教訓和解決遇到的困難。他又承認9月時動員30萬後備軍參與鳥克蘭戰事，執行過程中衍生很多問題，強調國防部需要正視批評和適當回應。普京又有信心俄羅斯軍方能逐步完成既定任務。

普京：不會為提高國防軍事力量摧毀經濟 普京提到，當前北約主要成員國的幾乎全部軍事潛力及其他力量被積極用於對付俄羅斯。對於軍隊經費沒有限制，國家將提供軍隊所需的一切。他強調，俄羅斯將繼續保持戰備水平，完善「核三位一體」的戰備狀態，俄羅斯戰略核力量的現代化武器水平超過91%。海軍護衛艦「戈爾什科夫海軍上將號」將於明年1月初配備「鋯石」高超音速導彈。「薩爾馬特」新型洲際彈道導彈也可在不久將來部署。另外，亦會加強無人機裝備、智能通訊、自動控制以及軍人裝備、後勤保障等工作。但他說，俄羅斯不會重蹈覆轍為提高國防軍事力量而摧毀本國經濟，俄羅斯不會使國家和經濟軍事化。