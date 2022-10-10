烏克蘭局勢｜普京指控克里米亞大橋爆炸是烏恐怖主義行為　烏方：全球皆知俄是恐怖主義國家(有片)

俄羅斯2014年從烏克蘭奪取克里米亞半島(Crimea)，連接俄羅斯本土的行車及鐵路大橋周六(8日)爆炸損毀，俄羅斯總統普京直指，克里米亞大橋爆炸的幕後黑手，是烏克蘭的特工人員，形容是恐怖主義行為。烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)的顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)則反駁普京，指俄軍仍然不停針對平民施襲，全球都知道俄羅斯才是恐怖主義國家，澤連斯基呼籲將俄羅斯列為恐怖主義國家。

普京與帶領調查的聯邦偵察委員會主席巴斯特雷金會面時表示，爆炸明顯是由烏克蘭特工部門設計、籌備及下令執行，目的是破壞俄羅斯重要的民用基礎設施。

巴斯特雷金就指，調查人員已經確定在橋上引爆炸彈的貨車，曾經到過保加利亞、格魯吉亞、亞美尼亞、俄羅斯聯邦的北奧塞梯，以及俄羅斯南部克拉斯諾達爾等地，認為除了烏克蘭當局的人，參與大橋恐襲的亦包括俄羅斯及其他國家公民，已對相關恐怖主義行為刑事立案。