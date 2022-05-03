烏克蘭局勢｜普京據報下周一「勝利日」向烏宣戰及吞烏東

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾2個月。美國及西方官員認為，俄羅斯總統普京可能在下周一(9日)「衛國戰爭勝利日」，正式對烏克蘭宣戰，以全面動員兵力征服烏克蘭東部和南部，致力吞併烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)和頓涅茨克(Donetsk) 或東南部赫爾松(Kherson)等土地，大力推進對南部敖德薩(Odessa)的攻勢，亦可能宣布完全控制南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)。

美國有線電視新聞網(CNN)報道，西方國家官員已經開始注意一種可能情況，俄羅斯總統普京將在下周一(9日) 前蘇聯戰勝納粹德國的「勝利日」正式對烏克蘭宣布開戰，這將允許俄羅斯動員後備力量，全面動員試圖征服烏克蘭東部和南部。 美國駐歐洲安全暨合作組織(OSCE)大使卡彭特(Michael Carpenter)表示，有高度可信的情報顯示，俄羅斯將在5月中旬，試圖吞併盧甘斯克和頓涅茨克，建立一個類似的所謂「人民共和國」(people’s republic)。