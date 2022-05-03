烏克蘭局勢｜普京據報下周一「勝利日」向烏宣戰及吞烏東

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事已持續逾2個月。美國及西方官員認為，俄羅斯總統普京可能在下周一(9日)「衛國戰爭勝利日」，正式對烏克蘭宣戰，以全面動員兵力征服烏克蘭東部和南部，致力吞併烏克蘭東部盧甘斯克(Luhansk)和頓涅茨克(Donetsk) 或東南部赫爾松(Kherson)等土地，大力推進對南部敖德薩(Odessa)的攻勢，亦可能宣布完全控制南部港口城市馬里烏波爾(Mariupol)。
美國有線電視新聞網(CNN)報道，西方國家官員已經開始注意一種可能情況，俄羅斯總統普京將在下周一(9日) 前蘇聯戰勝納粹德國的「勝利日」正式對烏克蘭宣布開戰，這將允許俄羅斯動員後備力量，全面動員試圖征服烏克蘭東部和南部。
美國駐歐洲安全暨合作組織(OSCE)大使卡彭特(Michael Carpenter)表示，有高度可信的情報顯示，俄羅斯將在5月中旬，試圖吞併盧甘斯克和頓涅茨克，建立一個類似的所謂「人民共和國」(people’s republic)。
俄軍已切斷赫爾松網絡阻接收可靠信息
卡彭特指，據報情，俄羅斯正在他們在烏克蘭東部和南部的城鎮綁架當地官員，以親俄人士取代，當地學校負責人、記者、當地活動家、市政官員仍有人失蹤。卡彭特又說，俄羅斯亦正計劃在 5 月中旬吞併赫爾松，他說，俄羅斯軍隊已經切斷了這些地區的互聯網和一些手機網絡，以阻止可靠信息的流動，俄羅斯可能在這些城鎮，試圖舉行假公投，以「民主或選舉合法性」建立傀儡政府。
美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)表示，有充分的理由相信，俄羅斯將在9日作出重大宣布，以分散在烏克蘭戰事上失利的注意力。