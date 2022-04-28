烏克蘭局勢｜普京放狠話：「閃電」報復介入烏戰國家

俄羅斯總統普京昨到聖彼得堡聯邦議會發表演說，警告若有國家介入俄羅斯與烏克蘭的戰事，將採取「閃電」報復，「我們擁有無人匹敵的工具……必要時會使用它門」，似乎是指彈道導彈和核武。
被解讀動用核武
普京表示，「若外來者企圖介入烏克蘭事情，對俄羅斯構成戰略威脅，我們的回應將會是閃電式的。」他未有詳細說明是甚麼回應。有輿論認為，普京雖未有指明會動用核武，但相信他是指上周首次試射成功的新型洲際導彈薩爾馬特(Sarmat)，他聲稱該導彈可穿透所有防禦系統，威力無人能及。專家指薩爾馬特最少可攜帶10枚核彈頭。普京在演說中重申，「英勇」的俄軍絕對可完成今次「特別軍事行動」的所有目標。他也再次在無證據下，聲稱烏克蘭尋求擁有核武或發展生化武器，對「我們祖國構成真正威脅」，並稱所有事情證明俄方的回應「及時和正確」。普京又指控，西方法西斯分子多年來令鄰國烏克蘭變成反俄。
英國防大臣：逼到無路
英國國防大臣華禮仕認為，普京的言論反映俄方被逼到幾乎無路可走，試圖擴大威脅，以及發動插贓嫁禍的「假旗」行動或攻擊。他認為，戰況與普京所說剛好相反，其出兵目的幾乎全部失敗。華禮仕指普京正尋求鞏固佔領地區的控制權，「如烏克蘭裡面的腫瘤，令民眾難以將俄人逐出據點」。另有分析指，俄軍雖在烏東的戰事有「進帳」控制部分城鎮，但曝露了補給緩慢的問題，很多時讓烏軍有機會突襲反擊。另外，當地落雨天氣也阻礙了俄軍進攻。俄軍進攻速度未如預期，美國等西方國家近日又加大對烏克蘭的軍事援助，令俄羅斯失去耐性，頻頻打核武牌。俄外長拉夫羅夫周一警告，烏克蘭戰事演變成第三次世界大戰和核戰的危機真實存在。