烏克蘭局勢｜普京無否認北韓派兵到俄　烏克蘭指首批北韓兵已抵前線

普京在金磚國家峰會結束後舉行記者會，被問到有衛星圖片拍到貌似北韓軍人在俄羅斯境內時表示，如果有圖片，就是反映一些事情，並特別提到俄羅斯國家杜馬，經已通過俄羅斯與北韓的全面戰略夥伴關係條約。有關條約於6月普京訪問北韓期間，與最高領導人金正恩簽署，內容包括若任何一方受到攻擊時立即使用一切手段提供軍事援助。普京又批評，北約的軍官及教官直接參與俄烏戰事令戰事升級。他指，所有人都有意令俄烏戰事盡快及和平地結束，包括中國和巴西提出了倡議，很多金磚國家成員國都表示支持。他又認為，美國共和黨總統候選人，前總統特朗普是真誠表示要盡一切努力來結束戰事。

烏克蘭：首批北韓部隊已抵俄烏戰場前線

烏克蘭情報部門表示，北韓派遣到俄羅斯的首批部隊已抵達俄羅斯邊境的庫爾斯克戰鬥區，並稱北韓派到到俄羅斯的兵力達到1.2萬人，但沒有說明有多少人已被送到庫爾斯克州。美國和南韓早前表示，有北韓3,000名士兵被送往俄羅斯接受訓練。

對於南韓及烏克蘭本月多次指出北韓派士兵到俄羅斯，南韓國家情報院21日發布詳細的衛星圖像，顯示北韓軍隊在俄羅斯烏蘇里斯克一個軍事設施內集結，相關圖片攝於本月16日。俄羅斯多次否認事件，俄外交部於23日前再次否認相關說法，並批評說法是無中生有的炒作，並警告南韓不要介入烏克蘭戰事。