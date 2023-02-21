烏克蘭局勢｜普京發表國情咨文 宣布暫停俄美核武條約

俄羅斯出兵攻打烏克蘭本周五滿一年，總統普京今日向聯邦議會議員、政府官員、軍方將領和士兵發表國情咨文，長達1小時45分，指目前是國家艱難時刻，也是國家的分水嶺一刻，以及全球出現不可逆轉改變。他指責西方將烏克蘭的「地區衝突」變成「國際衝突」，又形容烏克蘭人現時成為人質。普京又宣布，會暫停參與同美國簽署的《新削減戰略武器條約》(New Start)，該條約是美俄剩下最後一條核武協議，以限制兩國擁有的核彈頭數量，於2021年延長5年。普京指華府部分人考慮恢復核試，他被逼暫停該協議；如果美國核試，俄羅斯也會這樣做。有輿論則認為，俄暫停該條約是威脅在烏克蘭戰事上使用核武。北約秘書長斯托爾滕貝格促請普京重新考慮暫停該條約的決定，又指對方持續將戰事升級，北約將與武器採購專家開會，確保烏克蘭有足夠武器應對。西方國家一直批評普京以去烏克蘭納粹化、以及防範北約擴散為藉口入侵烏克蘭。

烏克蘭局勢｜烏克蘭：普京與現實脫節

普京在國情咨文中指控西方發放假資訊誤導俄人。他說：「我說了很多次烏克蘭人民成為基輔政權和其西方領主的人質，後者在政治、軍事和經濟方面佔領了烏克蘭……目前的烏克蘭政權不是為國家利益服務，而是其他國家。」普京指為了國家存亡，會採取行動應對西方將戰事變成國際衝突，又指西方不要錯估形勢，他們不可能在戰場上擊倒俄羅斯，所以他們才散播假資訊攻擊俄羅斯。美國指普京的講話「荒謬」，烏克蘭方面則說普京與現實脫節。

烏克蘭局勢｜普京促商人投資本地

對於西方的制裁，普京指他們想俄羅斯人受苦，但有關計算未能實現，反而是自食其果，導致物價上升、失業和能源危機，而他們卻向人民說這是俄羅斯人的錯。他說，俄羅斯經濟和管理制度遠較西方所認為的強韌。普京同時呼籲商界在俄羅斯投資，展開新項目和生財，不要向外國乞求金錢，「最近的事件展示了西方的避難天堂和保障資本形象是幻覺和造假」。