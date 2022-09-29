烏克蘭局勢｜普京發言人：烏克蘭4個佔領區明日正式併入俄羅斯

繼2014年克里米亞半島後，俄羅斯再度強勢吞併烏克蘭土地。由俄控制的扎波羅熱、赫爾松、盧甘斯克和頓涅茨克地區周二宣布，公投壓倒性通過加入俄羅斯；俄總統普京發言人Dmitry Peskov今日向記者稱，克里姆林宮明日將舉行簽署協議儀式，將有關4個佔領地區併入俄羅斯。儀式將在當地時間下午3時(香港時間晚上8時)舉行，普京屆時將會發表講話，以及與4個佔領區的親俄領袖會面。Peskov還說，4個地區佔烏克蘭領土18%。烏克蘭和西方國家早已表明不會承認有關地區併入俄羅斯，並警告會實施新一輪制裁。

根據俄羅斯委派的投票官員公布，扎波羅熱有93%投票支持俄國吞併，赫爾松、盧甘斯克和頓涅茨克分別為87%、98%和99%。赫爾松支持率較低，可能與當地親俄分子遇到地下組織頑強抵抗有關，組織人員殺死俄委任官員，又威嚇考慮投票的人。俄搞公投吞併烏東或令戰事邁進新的危險階段，俄官員已表示，攻擊有關地區等於攻擊俄羅斯，而普京上周揚言會動用所有武器衛護國土，暗示或動用核武。

烏克蘭局勢｜民眾諷稱：無人投票卻有結果

聯合國政治事務副秘書長迪卡洛稱，官員在士兵陪同下攜著投票箱上門叫人投票，不能稱這代表普羅大眾真正意願。從公投地區逃出來的居民稱，民眾被槍指嚇下於街上的票站投票。也有片段拍到選舉人員在武裝人員跟隨下，拿著票箱挨家挨戶叫人投票。來自赫爾松州一個小村的Lyubomir Boyko笑稱，「很好笑，沒有人投票卻有結果。」他又說，「他們宣布甚麼也可以，沒有人投票，除了少數改變立場的人。他們逐家逐戶上門，但沒有人出來。」另有人說，許多人逃出來，擔心一旦有關地區屬於俄羅斯，會遭徵召上戰場。現時俄羅斯官員仍願意讓部分人離開，檢查站的車龍看不見盡頭，有人說因為公投，其所住村莊七成人都離開，「無電、無氣體、無工作下，突然說要公投。十分荒謬，我認識的人中沒有一個有投票」。