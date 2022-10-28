烏克蘭局勢｜普京稱無意對烏用核武　拜登質疑他無意卻一直談論

俄羅斯入侵烏克蘭的持事持續逾８個月，俄羅斯多次要脅可能使用核武，令外界關注。俄羅斯總統普京表示，無論在政治或軍事上，對烏克蘭進行核打擊都無任何意義。美國總統拜登反問如果相關無計劃，為何俄羅斯一直談論戰略核武能力等相關問題。
俄羅斯總統普京在首都莫斯科出席年度外交政策會議瓦爾代論壇上，在歷時超過3個半小時的發言中表示，西方獨霸世界事務的時代正在結束，人類即將面對的可能是二戰結束後最危險、最無法預測、但同時最重要的十年。
普京再為出兵烏克蘭辯護，批評西方國家在烏克蘭問題上煽風點火，進行危險、血腥及骯髒的遊戲，以確保稱霸全球，但只會引發更多混亂，玩火者亦必自焚。他強調俄羅斯並非西方國家的敵人，亦不尋求霸權，相信西方不久將來會再與俄方對話。
普京：不後悔在烏進行特別軍事行動
普京重申，在烏克蘭的「特別軍事行動」是為了保護頓巴斯地區民眾，對此並不後悔，形容行動正達成目標，即使西方國家制裁俄羅斯，最壞情況亦已經過去，最終只會令俄羅斯更加強大。對於外界憂慮俄羅斯可能在俄烏戰事上使用核武，普京指使用核武在政治及軍事上都沒有意義，他之前的有關言論只是回應西方國家領袖的言論。他再次指控烏克蘭可能使用含有放射性物質的骯髒彈，要求國際原子能機構盡快派人檢查烏克蘭的核設施。
拜登質疑俄羅斯總統普京指，無意對烏克蘭使用核武的言論，反問如果相關無計劃，為何俄羅斯一直談論戰略核武能力等相關問題，並指普京處理核問題的方式非常危險。