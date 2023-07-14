烏克蘭局勢︱普京稱「華格納集團」已不存在　美國情報證已退出烏克蘭戰場

普京接受當地的媒體訪問，透露在華格納發動兵變之後，與35名華格納的指揮官以及普里戈津（Yevgeny Prigozhin）會面，據報會議是在6月29日。他回應記者該傭兵組織是否仍然存在：「那組織存在，不過法律上已不存在。要實現合法化，這是單獨的問題。不過這問題需要在國家杜馬討論，是政府的事，不是一個容易的問題。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）周四（13日），首次提到一次在克里姆林宮的活動，與華格納集團成員會面。他指出，華格納集團已經不在存在。而美國的情報機構就指，在烏克蘭戰場上，已沒有這支傭兵團的身影。

普京又表示，他曾向35名華格納指揮官多個選擇，當中包括讓他們直接由一位指揮官領導。他們本來可以保證獲得一處地方繼續服役。而他們可以維持不滿，他們可以繼續由相同的人領導。」不過最後普里戈津拒絕了有關的建議。

拜登提普里戈津：小心被落毒

美國的國防部就指出，在烏克蘭的戰場上已沒有實質顯示這支傭兵團仍在參與。美國總統拜登（Joe Biden）在出訪芬蘭時就表示，俄羅斯已在戰爭中落敗，又指普京繼續這場戰爭對俄羅斯的經濟及政治等都沒有好處，不知道他是如何決定。而拜登又提到普里戈津的兵變，他指普里戈津應該小心被落毒：「天知道他會做甚麼？我們也不確定他（普里戈津）在那，以及與他們的關係。如果我是他，我會小心飲食，會望清楚自己的菜單。」