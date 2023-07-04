烏克蘭局勢︱普京聲稱制裁令俄羅斯更強大　莫斯科機場指遭無人機襲擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），以視像出席上海合作組織會議，他表示俄羅斯會繼續抵抗西方的制裁，又指俄羅斯反而因此變得強大。而莫斯科當局指，烏克蘭對莫斯科機場發動無人機襲擊，導致機場航班受阻。
普京以視像方式出席上合會議，他表示：「俄羅斯會繼續反擊外部的制裁以及壓力，並將會以前所未有的方式繼續發展。」普京在會議上，支持上合組織的國家，利用本地貨幣作交易，他指這是抗衡制裁的方式。他又透露，超過8成中俄貿易使用盧布以及人民幣結算，呼籲其他組織的國家跟隨。
不過同日，莫斯科指控烏克蘭以無人機襲擊莫斯科伏努科沃國際機場，令機場的航班受阻。俄羅斯指在周二（4日）凌晨，有5架無人機對莫斯科進行襲擊，俄羅斯國防部就表示，防空系統擊落其中4架，另外1架就被電子干擾而撞毀，俄方指襲擊沒有造成傷亡及破壞。
伏努科沃機場是莫斯科3個國際機場之一，據報受襲擊影響一度限制飛行，當中來自土耳其、阿聯酋及埃及的航班受到影響。俄羅斯發言人指，基輔政權對民用基建發動襲擊，是恐怖主義的行為。不過烏克蘭就否認作出有關的襲擊。
This morning, a kamikaze drone struck on the territory of one of the military facilities in Kubinka (#Moscow region). The Vnukovo airport in Moscow was also attacked, reports Russian media. pic.twitter.com/3OCHuN6YUR— NEXTA (@nexta_tv) July 4, 2023