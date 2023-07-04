烏克蘭局勢︱普京聲稱制裁令俄羅斯更強大　莫斯科機場指遭無人機襲擊

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），以視像出席上海合作組織會議，他表示俄羅斯會繼續抵抗西方的制裁，又指俄羅斯反而因此變得強大。而莫斯科當局指，烏克蘭對莫斯科機場發動無人機襲擊，導致機場航班受阻。

普京以視像方式出席上合會議，他表示：「俄羅斯會繼續反擊外部的制裁以及壓力，並將會以前所未有的方式繼續發展。」普京在會議上，支持上合組織的國家，利用本地貨幣作交易，他指這是抗衡制裁的方式。他又透露，超過8成中俄貿易使用盧布以及人民幣結算，呼籲其他組織的國家跟隨。