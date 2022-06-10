烏克蘭局勢｜普京自比沙皇彼得大帝　稱其他國家無法圍堵(有片)

俄羅斯總統普京將自己比喻為沙皇彼得大帝(Peter the Great)，將彼得大帝建立聖彼得堡，與俄羅斯現時吞併領土相提並論，稱俄羅斯針對烏克蘭的特別軍事行動，只是想取回原本屬於俄羅斯的領土。他又指不會重設蘇聯時期的經濟鐵幕，亦無可能其他國家被圍堵，認為很多外國公司會因為退出俄羅斯市場而感到後悔。

普京周四(9日)在莫斯科出席一個紀念沙皇彼得大帝350歲冥壽的展覽，向一批年輕企業家發言，將自己比作彼得大帝，與俄羅斯現時吞併領土相提並論。他指，彼得大帝當年建立聖彼得堡時，沒有一個歐洲國家承認它屬於俄羅斯，他說：「彼得大帝與瑞典作戰似乎是掠奪一些東西，他沒有奪走甚麼，只是收回原本屬於俄羅斯的」。他說「這是他(彼得大帝)所做的，看起來也是落在我們身上的責任。」普京強調，對烏克蘭的軍事行動只是想取回原本屬於俄羅斯的領土及保衛國家。他指，全球國家只分為主權國及殖民地兩種，中間沒有灰色地帶，所有無法出主權決定的都是殖民地。

普京：俄羅斯不會重設蘇聯時期經濟鐵幕 普京又回應西方多國對俄羅斯石油實施制裁，強調即使面對西方國家的制裁，亦會維持國家經濟開放，不會重設蘇聯時期的經濟鐵幕。普京說，俄羅斯在蘇聯時期自行建造鐵幕，切斷對外聯繫，現時不會再犯下相同的錯誤，俄羅斯不打算在周邊建造圍欄，亦無可能被圍堵。他又指，國際市場的石油供應減少，價格正上升，相信西方國家切斷俄羅斯能源的做法不能持續多年，他相信撤出俄羅斯市場的外國企業會感到後悔，因為俄羅斯是一個充滿潛力的國家，強調這並非威脅。