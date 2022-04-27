烏克蘭局勢｜普京見古特雷斯　聲稱俄軍與布查事件無關

俄羅斯總統普京周二(26日)與到訪莫斯科的聯合國秘書長古特雷斯(Antonio Guterres)會談，指仍希望與烏克蘭通過和談達成協議停戰。他又指，兩國原先在上月於土耳其伊斯坦布爾的談判取得突破，惟烏方指俄軍在烏克蘭布查鎮(Bucha)屠殺平民等，令雙方難以繼續談判。

普京說，俄烏早前在土耳其舉行的談判取得重大突破，但布查鎮平民被殺事件曝光後，烏方對進一步解決方案的立場發生根本性變化，但他聲言俄軍與事件毫無關係。加上烏克蘭代表改變在克里米亞及東部頓巴斯地區的立場，令雙方難以繼續談判。

聯合國及國際紅十字會協助撤亞速鋼鐵廠平民

古特雷斯指，俄羅斯的軍事行動是嚴重侵犯烏克蘭的領土完整，並要求容許在南部馬里烏波爾(Mariupol)亞述鋼鐵廠內的平民撤離。

普京指，俄羅斯對烏克蘭發動「特別軍事行動」，是回應烏克蘭東部頓巴斯(Donbas)地區民眾的請求，以終結他們的苦難，強調是迫不得已的措施。他又指，俄軍開放人道走廊讓亞述鋼鐵廠內匿藏的平民離開，但在鋼鐵廠內的烏軍以平民為人盾，阻撓他們離開。

古特雷斯的發言人在兩人會面後發聲明，指普京原則上同意聯合國及國際紅十字會協助撤走亞速鋼鐵廠內的平民，聯合國人道主義事務部門將與俄羅斯國防部展開協調工作。