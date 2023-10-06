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國際
2023-10-06 16:28:00

烏克蘭局勢｜普京警告勿對俄動用核武　澤連斯基：倘棄援烏 俄可5年內攻擊其他國家

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普京警告勿對俄動用核武。(AP)

普京警告勿對俄動用核武。(AP)

俄羅斯入侵鳥克蘭的戰事持續。俄羅斯總統普京表示，俄羅斯或恢核試，並警告勿對俄動用核武。澤連斯基警告，倘西方放棄支持烏克蘭，將令俄羅斯重建軍力，並在5年內攻擊其他國家。

普京在索契出席瓦爾代國際辯論俱樂部召開的會議時指出，俄羅斯已簽署並正式批准《全面禁止核試驗條約》，美國就只是簽署而仍未批准條約。他說，仍未準備好表明俄方是否真的需要進行核試，但理論上俄方有可能採取與美國相同的做法。普京又透露，俄方已成功測試核動力巡航導彈，又指如果俄羅斯受到核武攻擊或生存受到威脅，俄羅斯有可能使用核武，敵人不會有機會生存，但他指出目前沒有這種威脅。他又指，俄羅斯沒有發動所謂的烏克蘭戰爭，並正試圖終止這場戰爭。普京表示，烏克蘭危機不是領土衝突，俄羅斯沒有興趣佔領他國領土。

澤連斯基：倘棄援烏，俄可5年內攻擊其他國家。(資料圖片)

澤連斯基：倘棄援烏，俄可5年內攻擊其他國家。(資料圖片)

消息：西班牙將向烏提供防空及反無人機系統

澤連斯基到西班牙格拉納達，出席歐洲政治共同體峰會，警告西方如果放棄支持烏克蘭，將令俄羅斯重建軍力，並在5年內攻擊其他國家。澤連斯基又提到，哈爾科夫的兒童面對空襲威脅下，如何在地鐵站內上課或遙距學習，認為除非擁有全面有效的防空系統，當地兒童才能夠上學。

對於美國等地出現政治風暴，澤連斯基指，仍然有信心美國及歐洲會繼續為烏克蘭提供財政支持。澤連斯基又與西班牙首相桑切斯會面，討論軍援及能源援助，以及如何確保黑海糧食出口走廊暢通。西班牙政府消息指，會向烏克蘭提供防空及反無人機系統，並訓練烏克蘭士兵如何操作有關設備。

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