烏克蘭局勢｜普京警告烏軍倘使用集束彈　俄將用充足集束彈反擊

俄烏戰事持續。烏克蘭東部哈爾科夫遭到俄軍炮擊，州長西內古波夫表示，俄軍的襲擊引發火警，並造成至少4人受傷，當中3人是被炮彈碎片擊中受傷。哈爾科夫市市長就指襲擊造成7人受傷。俄羅斯總統普京指，烏方所有進攻及突破防線的所有企圖都沒有成功，並警告，烏克蘭若使用西方供應的集束彈(cluster munitions)對付俄方，莫斯科將動用充足的集束彈藥予以反擊。

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)表示，東部戰線的戰鬥加劇。她說，烏軍正在庫皮揚斯克抵抗俄軍的攻擊，但在巴赫穆特的南面戰線附近正逐步取得進展，北面戰線正嘗試鞏固陣地。

普京則指，烏軍展開反攻，包括動用戰略預備部隊，但所有進攻及突破防線的所有企圖都沒有成功。他讚揚俄軍表現英勇，在某些地區出乎敵人意料，並轉為進攻，佔據最有利的陣地及高地等。