烏克蘭局勢｜普京警告烏軍倘使用集束彈　俄將用充足集束彈反擊

俄烏戰事持續。烏克蘭東部哈爾科夫遭到俄軍炮擊，州長西內古波夫表示，俄軍的襲擊引發火警，並造成至少4人受傷，當中3人是被炮彈碎片擊中受傷。哈爾科夫市市長就指襲擊造成7人受傷。俄羅斯總統普京指，烏方所有進攻及突破防線的所有企圖都沒有成功，並警告，烏克蘭若使用西方供應的集束彈(cluster munitions)對付俄方，莫斯科將動用充足的集束彈藥予以反擊。
烏克蘭國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)表示，東部戰線的戰鬥加劇。她說，烏軍正在庫皮揚斯克抵抗俄軍的攻擊，但在巴赫穆特的南面戰線附近正逐步取得進展，北面戰線正嘗試鞏固陣地。
普京則指，烏軍展開反攻，包括動用戰略預備部隊，但所有進攻及突破防線的所有企圖都沒有成功。他讚揚俄軍表現英勇，在某些地區出乎敵人意料，並轉為進攻，佔據最有利的陣地及高地等。
普京：美國向烏提供集束彈因彈藥短缺
美國總統拜登月初宣布向基輔政府提供集束彈。除了美國，烏克蘭亦從其他西方國家獲得集束彈供應。俄軍消息指，烏軍已將集束彈用於炮擊頓巴斯俄控地區。普京接受俄國國家電視台採訪時表示，俄方至今還沒有使用集束彈，即使在一定時期出現彈藥短缺亦沒有，但如果有人對俄方使用集束彈藥，會保留採取對等行動的權利，俄羅斯已儲備充足的集束彈，並指，這些有爭議的武器可散布多達數百枚小型爆炸物，而爆炸物可潛藏在地底。
普京又指，美國向基輔當局供應集束彈是因為缺乏彈藥，他說，指烏軍每天在戰鬥中要消耗5,000至6,000枚彈藥，例如155毫米口徑炮彈，而美國每月生產量是1.5萬枚。普京認為，美國同歐洲已經沒有足夠的彈藥，但發現沒有甚麼比提議使用集束彈更好的方法。
國際特赦組織於6月曾發表40頁報告，在哈爾科夫(Kharkiv)發現證據顯示俄軍不斷使用遭廣泛禁用的9N210或9N235集束彈。