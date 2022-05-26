烏克蘭局勢｜普京讚揚受傷俄兵是國家英雄　參戰軍將加薪增津貼(有片)

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾3個月，俄軍加強攻擊烏克蘭東部盧甘斯克州(Luhansk)的主要城巿北頓涅茨克(Sievierodonetsk)。俄羅斯議會通過法例，取消參軍年齡上限。俄羅斯總統普京到訪莫斯科一間醫院，探望戰事中受傷的俄兵，讚揚他們是英雄，是普京開戰以來首次探望受傷俄兵。

基輔政府支持的盧甘斯克州州長表示，當地超過九成地區被俄軍控制。北頓涅茨克巿郊爆發戰鬥，烏克蘭士兵目前仍然守著北頓涅茨克，但形容情況嚴峻，指俄軍不斷發炮攻擊，並從空中投下炸彈，蓄意轟炸民眾藏身的地點。北頓涅茨克與鄰近另一個城巿之間的陸路補給線亦不斷受壓。俄軍負責偵察及破壞的部隊正接近相關區域。

俄簡化烏民獲俄公民身分程序 烏方批侵犯主權

俄羅斯總統普京到訪莫斯科一間醫院，探望受傷的俄軍士兵，俄羅斯國營媒體發放的圖片可見，普京與傷兵握手，指他們為了俄羅斯及烏克蘭東部頓巴斯地區的人民及子女，不惜冒生命危險，讚揚他們全部都是國家英雄，子女會為他們感到自豪。其後普京在克里姆林宮與高級官員會面，指示要向參與烏克蘭戰事的士兵增加軍餉，並增加女兵子女的津貼一倍。

普京又簽署命令，簡化烏克蘭扎波羅結和赫爾松地區居民，獲得俄羅斯公民身分的程序。

烏克蘭外交部批評此舉公然侵犯烏克蘭主權和領土完整，亦違反國際法。