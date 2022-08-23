烏克蘭局勢｜普京追頒杜金女兒英勇勳章　俄公布疑兇為女刺客(有片)

俄羅斯總統普京親信、被稱為「普京大腦」的極端民族主義者杜金(Alexander Dugin)，其女兒杜金娜(Darya Dugina) 日前在汽車爆炸中身亡。普京簽署命令，向杜金娜追頒英勇勳章。杜金指責事件是烏克蘭政權的新納粹分子實施的恐怖襲擊，形容是禽獸及卑鄙的暗殺行為。

俄羅斯情報機構聯邦安全局(FSB)較早時指已經破案，公布疑犯是烏克蘭女公民沃夫克(Natalya Vovk)，公開沃夫克入境俄羅斯時情況，指她入住於杜金娜相同的大樓，在爆炸事件發生後前往愛沙尼亞，當局又發布疑兇身分證及車牌圖片，身分證上面顯示她是亞速團的成員。當局亦控烏克蘭特工部門在背後策劃殺死杜金娜的犯罪行為。

疑兇表妹稱沃夫克對人很口密

俄羅斯新聞社(RIA Novosti)訪問了沃夫克的父親，他指，汽車爆炸前數天，女兒曾致電給他，他們與往常一樣談話。

俄羅斯衛星通訊社(Sputnik)在報道中表示，訪問了沃夫克的表妹，她說沃夫克曾經在烏克蘭武裝部隊服役，因身體問題轉到辦公室工作；並指沃夫克平日對任何人都很口密，1個月前前往歐洲，沒有返回在烏克蘭馬里烏波爾市的寓所。

烏克蘭總統顧問波多利亞克(Mykhailo Podolyak)日前表示，烏克蘭與俄羅斯莫斯科州發生的汽車爆炸事件，沒有任何關係。