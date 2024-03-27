烏克蘭局勢｜普京遇上豬隊友？盧卡辛科指莫斯科恐襲疑犯原計劃進入白俄

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），一直就俄羅斯劇院的恐怖襲擊事件，指控是烏克蘭的陰謀，當中他以有人安排施襲者潛逃烏克蘭作為理據。然而普京的「忠實」盟友，白俄羅斯總統盧卡辛科（Alexander Lukashenko）卻讓普京說法被打破。

盧卡辛科在周二（26日）向白俄羅斯的通訊社透露：「他們不能進入白俄羅斯，他們的主使者知道，進入白俄會是一個很差的主意，因為白俄羅斯立即加強了安全措施。」他指俄羅斯在襲擊發生後數分鐘已立即通知白俄加強戒備，而白俄也隨即進入戒備狀態，並在沿路設立檢查站，防範襲擊者進入白俄。盧卡辛科表示：「這是為甚麼他們沒有機會進入白俄羅斯，他們理解到現實。所以他們轉向烏克蘭與俄羅斯的邊境。」