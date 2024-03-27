烏克蘭局勢｜普京遇上豬隊友？盧卡辛科指莫斯科恐襲疑犯原計劃進入白俄

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin），一直就俄羅斯劇院的恐怖襲擊事件，指控是烏克蘭的陰謀，當中他以有人安排施襲者潛逃烏克蘭作為理據。然而普京的「忠實」盟友，白俄羅斯總統盧卡辛科（Alexander Lukashenko）卻讓普京說法被打破。
盧卡辛科在周二（26日）向白俄羅斯的通訊社透露：「他們不能進入白俄羅斯，他們的主使者知道，進入白俄會是一個很差的主意，因為白俄羅斯立即加強了安全措施。」他指俄羅斯在襲擊發生後數分鐘已立即通知白俄加強戒備，而白俄也隨即進入戒備狀態，並在沿路設立檢查站，防範襲擊者進入白俄。盧卡辛科表示：「這是為甚麼他們沒有機會進入白俄羅斯，他們理解到現實。所以他們轉向烏克蘭與俄羅斯的邊境。」
在上周五莫斯科音樂廳的恐怖襲擊，據報4名疑犯都是來自塔吉克，並且在俄羅斯擁有工作簽證或已過期簽證，普京在之後一日，指控該批襲擊者是計劃前往烏克蘭潛逃。而克里姆林宮的官員亦加強有關指控，稱烏克蘭有份參與在中東的軍事訓練。雖然烏克蘭一直否認，但俄羅斯卻持續指控，然而盧卡辛科的說法令俄羅斯的指控被打破。而他更表示，收到俄羅斯情報部門指襲擊者在前往布良斯克的方向，故同意截斷他們的去路。盧卡辛科又透露，他與普京曾通電話，指自己接納了普京的要求，阻止了襲擊者進入白俄羅斯的去路。