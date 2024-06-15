烏克蘭局勢｜普京開出和談條件包括放棄土地不加入北約　遭烏方拒絕

烏克蘭和平峰會明日起一連兩日在瑞士舉行，未獲邀出席的俄羅斯，總統普京為停火撤軍及和談開出條件，包括烏克蘭放棄現時被俄羅斯控制的4個地區，以及放棄加入北約的意圖。俄羅斯相關建議隨即被烏克蘭拒絕。

俄羅斯總統普京於當地星期五(14日)與俄羅斯外交部領導層就對外關係等議題舉行會議期間，對烏克蘭開出停火撤軍及和談的條件。普京指，條件很簡單，就是烏克蘭必須從4個俄控地區，包括頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松及扎波羅熱完全撤軍，以及烏克蘭發表聲明放棄加入北約的意圖，當烏方作出這些宣布，俄方就會立即撤軍，停火及開始談判，同時會保證烏克蘭部隊不受阻礙下安全撤出。他又指，俄方已準備好，願意在明天就坐在談判桌，但他亦指出，沒有俄羅斯參與，進行坦誠及負責任的公開對話，不可能解決烏克蘭衝突，亦不可能就整個歐洲安全問題達成協議。