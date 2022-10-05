烏克蘭局勢｜普京頒動員令近2星期已徵召20萬人　據指逾70萬人離境

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事持續逾7個月，俄羅斯總統普京上月21日下令徵召30萬人入伍前往烏克蘭作戰，在該國引爆「逃難潮」，有報道指，在宣布局部動員令後的近兩個星期以來，已有逾70萬人出境。另外，俄羅斯國防部長紹伊古(Sergey Shoigu)表示，已有20多萬人通過局部動員，即是目標人數的三分一。

俄羅斯動員令下首批將徵召30萬人投入對烏克蘭的戰爭，紹伊古(Sergey Shoigu)表示，已有20多萬人通過局部動員，加入俄羅斯武裝力量，這批人員將在訓練完成後與已經參與作戰的部隊一起執行特別軍事行動。

俄官坦言無法計算以旅遊出境人數

即使俄羅斯當局聲稱只會徵召大約30萬名有服役過或有軍事經驗的人，但不在動員範圍的人也被徵召入伍的各種消息愈來愈多，普京上周亦開腔要糾正錯誤，但仍無法緩解民眾逃離俄羅斯的浪潮。

福布斯(Forbes)俄羅斯援引與俄羅斯總統府關係密切的消息來源報道，當地在宣布部分動員近2星期後，約有70萬人離開俄羅斯，其中20萬人前往哈薩克，其中14.7俄人離開；格魯吉亞內政部報告指，1星期內有5.3萬名俄羅斯人入境；芬蘭已於上周五(30日)起對俄旅客關閉邊境30日。俄羅斯高級官員坦承無法計算出有多少人出於旅遊目的出境。

報道亦提到，早在普京宣布局部動員前，俄羅斯統計局有報告顯示，今年至9月初已有41.9萬人離開俄羅斯，為去年同期的兩倍。