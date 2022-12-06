烏克蘭局勢｜普京駕平治視察克里米亞大橋(有片)

俄羅斯總統普京親自駕駛平治汽車視察早前被炸毀的克里米亞大橋(Crimean Bridge)，他穿越大橋前往克里米亞，視察在10月時發生爆炸後的維修情況，期間落車仔細了解受損的部分，副總理胡斯努林(Marat Khusnullin)京匯報大橋的維修工作進度，普京提及大橋部分位置仍在維修，要完全修復至理想狀態。

俄羅斯國家電視台的畫面顯示，普京坐在一輛平治車的方向盤後面，詢問襲擊發生的地點，陪同他的是胡斯努林。普京一邊開車一邊說：「我們在右手邊開車」，普京邊開車穿過大橋邊說：「據我所知，橋左側仍處於(維修)狀態，即使如此，仍然需要(修復)完成。它還是受到一點影響，我們要使它達到理想狀態。」普京還沿著橋樑部分路走了一圈，以檢查仍有明顯燒焦痕跡的部分。