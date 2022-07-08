烏克蘭局勢｜普京：在烏未認真行動　杜馬議長威脅收回阿拉斯加

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事至今持續逾4個月，俄羅斯總統普京周四(7日)會晤國會下議院杜馬的黨團領導人時表示，俄羅斯仍未在烏克蘭認真開始任何行動，對於西方國家揚言要在烏克蘭頓巴斯戰場上擊敗俄羅斯，普京直言：「放馬過來」。另外，杜馬議長指阿拉斯加(Alaska)曾經是俄羅斯的領土，威脅要收回。
普京表示，不時聽說西方國家希望一直與俄羅斯作戰，直至最後一名烏克蘭人，而目前事態似乎正朝著這個方向發展，形容是對烏克蘭人的民族悲劇。他說，他們繼續準備透過談判結束戰事，拒絕的人應該知道，拖得愈久愈難同俄羅斯達成協議。
普京又指，所有人應該明白，總體來說俄軍目前未開始認真行動，而目前的行動仍只是初始階段，對於西方國家揚言要在烏克蘭頓巴斯(Donbass)戰場上擊敗俄羅斯，他直言：「放馬過來」。
杜馬副議長曾建議在阿拉斯加舉行入俄公投
另外，《莫斯科時報》(The Moscow Times)報道杜馬議長Vyacheslav Volodin表示，阿拉斯加曾經是俄羅斯的領土，如果美國試圖凍結、扣押俄羅斯的海外資產，俄方也有一些東西可以收回來。他透露，副議長Pyotr Tolstoy曾經提議，在阿拉斯加舉行加入俄羅斯的公投。他笑言「我們從不干涉他國內政」。
根據報道，俄羅斯早於17世紀在阿拉斯加建立殖民地，1853年歐洲爆發克里米亞戰爭，俄國憂慮阿拉斯加殖民地被英屬北美(現今加拿大)奪走，提議將阿拉斯加賣給美國， 美俄雙方於1867年3月30日同意以720萬美元、包含手續費成交，土地合約的生效日期在1867年10月18日。