烏克蘭局勢｜普京：核戰威脅正在增加　歐盟倡向俄實施第九輪制裁

馮德萊恩說，有信心很快與七國集團(G7)和其他主要夥伴，批准對俄羅斯石油的全球價格上限。她重申，歐盟在烏克蘭戰勝普京及他的非法和野蠻的戰爭之前，不會罷休。

普京：俄絕不會胡亂使用只用作自衛反擊

普京同日在克里姆林宮以視像形式舉行人權委員會會議，他表示，俄羅斯將核武看作自衛工具，是用來反擊的武器。他表示，俄羅斯將利用所有方式去保衛自己及盟友，俄羅斯的核武比任何其他擁核國家都更加先進及現代，但俄羅斯在任何情況下都不會首先使用核武，強調俄羅斯並非瘋狂，明白甚麽是核武。他又說，相比其他擁核國，俄羅斯擁有核武的手段和形式更為先進和現代化，絕不會胡亂使用，只有在回應敵人攻擊時，才會自衛作出反擊。

普京又形容兼併烏克蘭部分領土為重大成就，亞速海經已成為俄羅斯的內海。早前局部動員徵召的30萬預備役士兵，目前有一半派往戰區，其餘仍在受訓。普京說，在目前情況下，毋須進一步動員。



