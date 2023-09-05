烏克蘭局勢｜普京：烏方反攻行動失敗　與埃爾多安會晤

俄羅斯總統普京與到訪的土耳其總統埃爾多安(Recep Tayyip Erdogan)在索契(Sochi)會談後出席記者會。普京在談及俄烏衝突時說，相信烏方下一步的反攻行動仍然會以失敗告終。對於外界關注恢復黑海港口糧食外運協議的可能性，埃爾多安在會後表示，認為有可能很快可以恢復黑海糧食協議，相信能在短時間內達成一個符合各方要求的解決方案。

普京與埃爾多安在會談後一同見記者。埃爾多安表示，認為有可能很快可以恢復黑海糧食協議，相信能在短時間內達成一個符合各方要求的解決方案。普京重申，一旦針對俄羅斯農產品的出口限制獲全面解除，俄方就會馬上恢復履行協議。普京又指，俄羅斯退出糧食協議，不會對全球糧食市場造成影響，目前糧食價格有所下降，未有出現糧食不足的情況。他又指出，俄羅斯將向6個非洲國家免費提供和運輸穀物，預期兩至三周後開始相關工作

