烏克蘭局勢｜普京：馬里烏波爾獲「解放」 毋須攻鋼鐵廠改包圍困死烏軍

俄羅斯總統普京今日宣布，烏克蘭南部重鎮馬里烏波爾獲「解放」(liberated)，變相宣布奪下該戰略城市。他同時下令俄軍毋須對烏軍最後據點、市內的亞速鋼鐡廠發動最後攻擊，改為完全封鎖該廠，務求「連一隻烏蠅都飛不出來」，似乎是困死烏軍，迫他們投降。

「不想有俄兵死亡」

在一個電視播放的會議中，普京向防長紹伊古稱，「我認為強攻該工業區的建議不需要，我命令你取消。」報道指，紹伊古向普京稱俄方已控制馬里烏波爾，除了亞速鋼鐵廠，普京歡呼成功解放馬里烏波爾。紹伊古之前曾向普京稱，逾2,000名烏軍仍守在鋼鐵廠。普京解釋放棄攻擊，是因為不想更多俄兵掉命，「無需要攀進這些地下室，在廠內設施地底爬行」。紹伊古向普京保證已完全封鎖該廠房。普京又呼籲留守烏軍放下武器投降，稱俄羅斯保證他們可保住一命，並為受傷烏軍提供醫療援助。紹伊古向普京表示，俄軍在馬里烏波爾戰役中殺死逾4,000名烏軍，另有1,478人投降，並說俄方疏散了14.2萬馬市居民。早前有指俄方將居民運送到俄羅斯境內中部地區。