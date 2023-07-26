烏克蘭局勢｜普里戈津被爆是「處女控」 喜買初夜 青春少艾在酒店輪流服侍

華格納傭兵集團首腦普里戈津(Yevgeny Prigozhin)的私生活向來是個謎，俄羅斯調查媒體「The Insider」周二(25日)爆料指，普里戈津是「處女控」，喜歡找處女供自己享受，迷信這樣可讓他「延長青春」。
俄烏局勢｜18歲少女賣處
「The Insider」近日訪問化名為「Masha」的俄羅斯女子，她透露在18歲那年將初夜賣給普里戈津，之後便深感後悔。Masha說，就在2019年秋天，一名年輕女子問她是否願意以40,000俄羅斯盧布(約3,462港元)出售初夜，她答應後，被帶到診所檢查是否處女，確認後便被帶去聖彼得堡Solo Sokos酒店。
她說，酒店方面已預留房間給普里戈津，也有一組人負責管理給他「享用」的女子，「這些女子不是處女，普里戈津會給她們5,000盧布(約432港元)買春，就是她們告訴我將要服侍的是普里戈津」。
俄烏局勢｜少女爆普里戈津「性特徵」
Masha說，普里戈津進房後，很快便完事，他的生殖器很小，皮膚下嵌著一些小珠，完事後，他在桌上放了10萬盧布(約8,654港元)，自己拿了4萬(約3,463港元)，另外6萬(約5,195港元)要交給扯皮條的女子。
Masha說，普里戈津離開房間前，下令她要「寬容些」，因為他不喜歡她一臉沉鬱。至今Masha對當時「賣處」的決定很後悔，「即使自己的性格很瘋狂，但將初夜賣給普里戈津也有點過分」。
俄烏局勢｜妓女再爆料
Masha的自述得到俄羅斯一個性工作者組織的佐證。組織一名成員指，普里戈津喜歡與年輕女性(18歲以下)交歡，在Solo Sokos酒店有一組女子輪流服侍他，他不用安全套，認為藉著交換體液和能量，可從女子們身上得到生命力。這名成員亦說，普里戈津的生殖器「很小」，在皮膚裡嵌著金屬珠，認為這樣可增強雄風。