烏克蘭局勢︱曾批評對前線支援不足　俄高級軍官突遭免職

俄羅斯一位高級將領，被指因為批評俄國防部未為士兵提供有效支援而遭到免職。聲稱被免職的軍官是俄羅斯第58合成軍團的指揮官Ivan Popov，他表示自己是被國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）免職。
Ivan Popov被指是在烏克蘭南部札波羅熱地區參與戰鬥，是俄羅斯投入在烏克蘭戰場上最高級的軍官之一。他早前在Telegram上批評國防部，對前線的資源供應不足：「缺乏砲兵的支援，沒有了大砲的監察站，我的兄弟們被敵人的炮火造成了巨大傷亡。我還發現了更多其他的問題，並在最高層的會議上，嚴肅且坦誠地表達出來。」
而Ivan Popov之後表示，自己已被免職，並透過另一位俄羅斯前指揮官的國會代表Andrey Gurulev發布：「正如很多軍團指揮官今日所言，烏克蘭的軍隊沒法直面突破我們的前線，然而我們的高級指揮官卻從後面襲擊我們，狡猾而殘忍地在軍隊最困難和緊張的時候斬首。」
蘇羅維金被指在「休息」
另外被指在華格納兵變後就從公眾視線中消失的俄羅斯「末日將軍」蘇羅維金（Sergei Surovikin），一位國會議員Andrei Kartapolov透露，這位俄羅斯的高級將領目是正在「休息」。早前有指，蘇羅維金因為與華格納集團關係密切，被懷疑與華格納的兵變有關而遭當局扣留。