烏克蘭局勢︱曾批評對前線支援不足　俄高級軍官突遭免職

俄羅斯一位高級將領，被指因為批評俄國防部未為士兵提供有效支援而遭到免職。聲稱被免職的軍官是俄羅斯第58合成軍團的指揮官Ivan Popov，他表示自己是被國防部長紹伊古（Sergey Shoigu）免職。

Ivan Popov被指是在烏克蘭南部札波羅熱地區參與戰鬥，是俄羅斯投入在烏克蘭戰場上最高級的軍官之一。他早前在Telegram上批評國防部，對前線的資源供應不足：「缺乏砲兵的支援，沒有了大砲的監察站，我的兄弟們被敵人的炮火造成了巨大傷亡。我還發現了更多其他的問題，並在最高層的會議上，嚴肅且坦誠地表達出來。」