烏克蘭局勢｜最心碎照片！兩歲女兒背部寫資料 烏母︰萬一我死了她也知道自己是誰

戰爭到最後傷痛是兒童。烏克蘭一名母親日夜擔心會死在無情炮火下，比起自己的性命，她更擔心的一旦自己離世，其兩歲女兒要怎活下來？她想到在女兒背部寫上姓名、出生日期及家人聯絡資料，直言︰「萬一我死了，她(女兒)至少知道自己是誰」，教人鼻酸。

烏克蘭母親︰無法想像失去女兒會怎樣

2歲小女孩Vira與33歲母親Sasha Makoviy住在基輔，本來無憂無慮的生活，隨著俄軍入侵而煙消雲散。Sasha二月收拾細軟準備離開家園時，靈機一觸想到在女兒背上寫字。她憶述時仍激動落淚，「我決定把資料寫在Vira背上，因為我真的很害怕」，「她是我人生中最珍貴的事，我無法想像我們失去了對方會怎樣」。

Sasha透露︰「我當時想萬一我死了，她仍能(憑背上資料)知道自己是誰、來自甚麼家庭，又或者可以找到一些認識的人來照顧她。這就是(我寫字的)原因。」

有家長寫上「請照顧我寶寶」託孤

慶幸的是，Sasha母女現已逃亡至法國。一位記者在網上分享Vira照片後，它隨即瘋傳，並獲逾20萬人次讚好。任職藝術家的Sasha表示，「照片感動了很多烏克蘭人，因為其他家長也需要這麼做(在子女身上寫字)……其中一位網友發訊息給我，說她甚至寫上『請照顧我的寶寶』以防萬一。這就是我們在國內的感受。」

難接受要放棄家園 逃難當日仍執床洗碗

Sasha稱當日早上拍下女兒照片時，俄軍正在進入烏克蘭，她知道消息後嚇得不斷顫抖，精神無法集中，現在回想認為當日應用不脫色的筆來寫下資料，「我顫抖得字體寫得很糟……在廿一世紀我竟仍要做這種事，真的很荒謬，令人難以置信。實在太駭人了，我本來在基輔擁有一切，美好人生、和平人生」，「當日我收拾細軟時，還在做例行家務。我照樣執拾床鋪及洗碗，因為我根本分不清我們要逃離家園，究竟是不是真的」。