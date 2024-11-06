烏克蘭局勢｜有俄兵獲發北韓罐頭　埋怨食完才知是狗肉(有片)

美國國務卿布林肯(Antony Blinken)上星期指出，證實駐紮在俄羅斯庫斯克(Kursk)的8,000名北韓部隊即將投入對烏克蘭的戰鬥，北韓部隊攜帶至俄羅斯的各種援助物資，也已經下發到俄羅斯部隊。近日網上有影片流出，不少俄羅斯士兵收到了韓文包裝的食用罐頭，對此反應不一。有人雖然吃了罐頭，但不知道是甚麼肉，亦有士兵憤怒指在不知情的狀況下吃了狗肉罐頭。

綜合報道，網上流傳2段影片，內容為「俄羅斯士兵收到北韓軍隊發放的狗肉作戰口糧，但不知道是甚麼肉」。其中第一段影片，是一名俄羅斯士兵拍攝他收到的罐頭，端詳許久仍未知內容是甚麼，只知道是來自北韓的軍事口糧，他之後接著配搭麵包吃掉。根據他所展示罐頭的畫面，罐頭包裝上寫著「黃狗肉」，背面寫著「朝鮮民主主義人民共和國軍隊專用產品」。另一段影片則顯示，一名俄羅斯士兵拿著與之前影片中同款的罐頭，對鏡頭抱怨指，朝鮮人民軍士兵在他不知情的情況下，給他吃下狗肉罐頭，令他深感不滿。