烏克蘭局勢｜未爆手榴彈卡心藏下方　無用電凝止血奇蹟順利取出

俄羅斯入侵烏克蘭的戰事造成數以上萬的死傷，烏克蘭軍方日前為1名28歲傷兵進行一項極危險的高難度手術，就是要從體內心臟下方，將一枚尚未爆炸的手榴彈取出，手術過程傷兵帶醫生護士都會隨時被炸死，慶幸手術最後順利完成。

國防部副部長馬里亞爾(Hanna Maliar)在社交平台Facebook表示，提到外科醫生從受傷士兵心臟正下方取出手榴彈，並表示「軍醫進行手術，從士兵身上取出一枚尚未爆炸的VOG-25手榴彈」。她提到，手術中沒有使用手術中控制出血的常用電凝方法，因為手榴彈隨時可能爆炸。 手術由烏克蘭武裝部隊(AFU)中最資深的外科醫生之一Andrii Verba 執刀。據當地報道指，手術中沒有使用手術中控制出血的常用電凝方法，因為手榴彈隨時可能爆炸。軍方在現場更安排了2名工兵或戰鬥工程師在場，以確保醫生護士的安全。

內政部長顧問 ：手術將載入醫學教科書 烏克蘭內政部長顧問格拉先科(Anton Gerashchenko)表示，工兵小組先使手榴彈無效化，並稱這次手術「將載入醫學教科書」。他還補充說「我方(烏克蘭)醫生從未進行過這樣的手術，即使在阿富汗戰爭也從未遭遇這種情況」。 此外，一張顯示外科醫生在手持手榴彈的照片在網路上流傳。據悉，這名28歲的傷兵在手術後，已被送往作進一步治療。 報道指， VOG-25 手榴彈是一種 40 毫米口徑的手榴彈，設計用於從安裝在突擊步槍上的榴彈發射器作發射，威力驚人，可對最遠 400 米外的敵方人員造成傷害。