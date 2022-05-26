烏克蘭局勢｜李根大尉已返南韓就醫　幽默回應詛咒「對不起我還活著」

南韓網紅「李根大尉」(이근대위)早前不理政府警告，前往烏克蘭當志願軍，一度傳出已經戰死，又曾經傳出過做逃兵到波蘭，最終由烏克蘭官方在社交平台專頁證實，他將南韓接受治療。其YouTube頻道亦貼出他在醫院接受治療的照片，並向自己的粉絲分享自己的近況。
李根大尉本人昨日在個人Instagram(IG)連發照片及片段，包括與當地軍官合照，特別寫下「這段時間你認真詛咒我了嗎？對不起，我還活著」，疑似回應多次傳他戰死之說。
李根大尉的團隊之後在YouTube頻道發文指「主診醫生表示，雖然傷勢不嚴重，但仍需集中治療幾個月，才有辦法康復。對此李根大尉向國際軍團請了病假，打算在南韓接受治療，並在休養後，經南韓政府許可重新回到烏克蘭」，並附上李根大尉躺著接受核磁共振的治療照片。
李根大尉冀康復後重返烏克蘭
李根大尉於3月7日啟程前往烏國，指稱自己將參加義勇軍部隊，他在赴烏後出現不少傳聞，有消息指出他住在波蘭的飯店，根本沒有參加戰爭，甚至還有死亡的流言出現，李根大尉一概反駁，惟謠言不絕。
李根大尉自出國後就飽受爭議，南韓外交部早前的聲明指出，李根等人的行徑已經違反南韓的《國際旅遊法》，因為南韓已將烏克蘭列為「旅行禁止國」，民眾若私自前往，將面臨1年有期徒刑與1,000萬韓元的罰款。