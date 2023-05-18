烏克蘭局勢｜李輝訪烏晤澤連斯基　烏外長：不同意「凍結衝突」失領土

中國政府歐亞事務特別代表李輝周二至周三訪問烏克蘭，就政治解決烏克蘭危機和中烏關係等問題交換意見。新華社稱，烏總統澤連斯基會見李輝，李輝分別同烏總統辦公室主任葉爾馬克、外交部長庫列巴以及基礎設施部、能源部、國防部等有關部門負責人舉行會見。李輝稱，化解危機沒有靈丹妙藥，需要各方從自身做起，積累互信，創造止戰和談條件。烏外長庫列巴向李輝表示，基輔政府不會接受任何結束與俄羅斯戰爭的建議當中包括失去領土或「凍結衝突」。凍結衝突代表俄羅斯目前在戰爭中佔領的土地將歸俄方所有。

烏克蘭局勢｜李輝重申「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」

新華社稱，雙方一致認為，不久前習近平主席與澤連斯基總統的通話為中烏關係發展指明了方向，兩國應共同努力，延續雙方相互尊重、真誠相待的傳統，把兩國互利合作持續向前推進。李輝闡述了中方關於政治解決烏克蘭危機的立場主張，表示習近平主席提出的「四個應該」、「四個共同」、「三點思考」是中方政治解決烏克蘭危機的根本遵循。中方願在《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件基礎上，推動國際社會形成解決烏克蘭危機的最大公約數，為盡快止戰停火、恢復和平作出自己的努力。