烏克蘭局勢｜核災風險恐增 俄突疏散扎波羅熱核廠附近逾1600人

烏克蘭國防部日前表示已完成反攻準備、等待最高指揮官一聲令下次際，俄方亦有所動作，宣布撤離烏國南部扎波羅熱地區的18處佔領地點，包括歐洲最大的扎波羅熱核電廠附近城鎮埃涅爾戈達爾(Enerhodar)，相關地區已有1,679人撤離，令外界憂慮核災風險增加。

有外媒指，俄方在烏國佔領的土地，上月底已由本來的25%縮減至約17%。近日俄軍於2014年以來佔領的克里米亞接連有載貨火車因爆炸脫軌，區內並有油庫遭無人機襲擊，似是烏軍反攻行動的前哨戰。



