烏克蘭局勢｜核災風險恐增 俄突疏散扎波羅熱核廠附近逾1600人

烏克蘭國防部日前表示已完成反攻準備、等待最高指揮官一聲令下次際，俄方亦有所動作，宣布撤離烏國南部扎波羅熱地區的18處佔領地點，包括歐洲最大的扎波羅熱核電廠附近城鎮埃涅爾戈達爾(Enerhodar)，相關地區已有1,679人撤離，令外界憂慮核災風險增加。
有外媒指，俄方在烏國佔領的土地，上月底已由本來的25%縮減至約17%。近日俄軍於2014年以來佔領的克里米亞接連有載貨火車因爆炸脫軌，區內並有油庫遭無人機襲擊，似是烏軍反攻行動的前哨戰。
自去年俄軍入侵以來，扎波羅熱地區一直被俄軍佔領。當地由俄羅斯任命的首長Yevgeny Balitsky上周五稱，會優先疏散長者、兒童及其家長，以及殘疾人士等，路透社周一指目前區內已有1,679人疏散，包括660名兒童。烏方則聲稱俄方的疏散行動已在多處地點引發恐慌，指有照片可見數以千計汽車大排長龍，塞車達5小時，而疏散區內的商店已再無藥品及貨品。
俄烏局勢｜IAEA憂雙方在核廠附近激戰
國際原子能機構(IAEA)格羅西接受英國廣播公司(BBC)訪問時表示，疏散靠近扎波羅熱核電廠的居民，顯示俄烏兩軍或在該廠周圍展開激戰。他並稱，數周前他參觀該核設施時，附近已布滿地雷。較早時，IAEA發聲明警告扎波羅熱核廠情況「愈來愈不可預測及潛在危險性」。該核廠目前仍有職員留守，IAEA但對於核廠職員及其家屬的形況深表關切，並稱已接獲核廠附近城鎮埃涅爾戈達爾的疏散訊息，該城鎮是大多數核廠職員的居住地。